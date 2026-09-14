Altın fiyatları haftaya aşağı yönlü hareketle başladı. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 336 dolar civarında işlem görürken, iç piyasada gram altın 6 bin 768 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11 bin TL'nin üzerinde.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü serbest piyasada güncel altın alış satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6.767,68 TL - Satış 6.768,62 TL

Çeyrek altın: Alış 10.828,92 TL - Satış 11.067,47 TL

Yarım altın: Alış 21.592,28 TL - Satış 22.136,23 TL

Tam altın: Alış 43.791,00 TL - Satış 44.081,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 43.312,29 TL - Satış 44.130,20 TL

Ziynet altını: Alış 43.319,94 TL - Satış 44.137,07 TL

Ata altın: Alış 44.685,32 TL - Satış 45.810,99 TL

Gremse altın: Alış 108.973,00 TL - Satış 109.782,00 TL

Ons altın: Alış 4.335,79 dolar - Satış 4.336,52 dolar

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Altındaki hareketin arkasında ABD'de yeniden güçlenen faiz beklentileri bulunuyor. Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etmesinin ardından Fed'in bu haftaki toplantısında faiz artırabileceği beklentisi yükseldi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 86,5'e kadar çıktı. Bu oran, geçen haftaki enflasyon verileri öncesinde yaklaşık yüzde 67 seviyesindeydi.

Yüksek faizler, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabildiği için Fed'e ilişkin beklentiler ons altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DE TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda bir diğer önemli başlık petrol fiyatları oldu. Petrol haftaya yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başlarken, enerji fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler yeniden güçlendi.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve arz endişeleri petrol fiyatlarını desteklerken, yatırımcıların gözü bu hafta Fed'in faiz kararına ve karar sonrasında verilecek mesajlara çevrildi.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA SON DURUM

Altının yanı sıra diğer değerli metallerde de hareketlilik yaşandı. Spot gümüş yüzde 0,7 gerileyerek 64,02 dolar seviyesine gelirken, platin 1.796,90 dolar civarında yatay seyretti. Paladyum ise 1.298,80 dolar seviyelerinde işlem gördü.