Gram altın: 6.784,88 TL

Çeyrek altın: 11.093,00 TL

Yarım altın: 22.179,00 TL

Tam altın: 44.529,27 TL

Cumhuriyet altını: 44.215,00 TL

Gremse altın: 111.664,65 TL

Ons altın: 4.348,96 dolar

Altın fiyatları hafta sonunda da küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilikle yakından izleniyor. Güncel piyasa verilerinde de gram ve ons altın 6.000 TL ve 4.300 dolar seviyelerinin üzerinde seyrediyor.

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