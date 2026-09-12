Google Haberler

Döviz kurlarında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Dolar, euro ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Döviz kurlarında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ile Euro’nun güncel seviyelerini yakından takip ediyor.

DOLAR 48,62 TL SEVİYESİNDE

Dolar/TL 48,4176 TL alış, 48,6250 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 56,1652 TL alış, 56,5112 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Döviz Alış Satış
Dolar 48,4176 TL 48,6250 TL
Euro 56,1652 TL 56,5112 TL

Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye’de enflasyon, faiz ve para politikası beklentileri açısından da yakından izleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamu yatırımlarında tasarruf kararıResmi Gazete’de yayımlandı: Kamu yatırımlarında tasarruf kararı
Haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli olduHaftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Google Haberler