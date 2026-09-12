Döviz kurlarında hareketlilik yeni günde de devam ediyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ile Euro’nun güncel seviyelerini yakından takip ediyor.

DOLAR 48,62 TL SEVİYESİNDE

Dolar/TL 48,4176 TL alış, 48,6250 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 56,1652 TL alış, 56,5112 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Döviz Alış Satış Dolar 48,4176 TL 48,6250 TL Euro 56,1652 TL 56,5112 TL

Döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye’de enflasyon, faiz ve para politikası beklentileri açısından da yakından izleniyor.