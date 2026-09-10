Kamuoyunda kur rejimine yönelik spekülasyonların hiçbir dayanağı olmadığını belirten Bakan Şimşek, serbest dalgalı kura dönmenin arzu edilen bir durum olduğunu ancak bunun için belirli şartların sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şimşek; daha düşük bir enflasyon oranı, sağlam şekilde çıpalanmış beklentiler ve piyasada iki yönlü hareketin (alıcı ve satıcı dengesinin) oluşmasının ön koşul olduğunu ifade etti.

Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanırken döviz kuru üzerinde tahmin yürütmediklerini ve her zaman nötr bir reel döviz kuru varsaydıklarını hatırlattı.

"FİYAT İSTİKRARINDAN TAVİZ YOK, 2027 HEDEFİ GERÇEKÇİ"

2027 sonu için belirlenen yüzde 21’lik enflasyon hedefinin para politikasında gevşeme anlamına geldiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Şimşek, modellemelerde Merkez Bankası verilerine güvendiklerini söyledi.

Fiyat istikrarına olan bağlılığın tam olduğunu vurgulayan Bakan, son dönemdeki küresel emtia ve enerji fiyat artışlarının yanı sıra yüksek enflasyon ortamlarında yüzde 40'a varan enflasyon ataletinin süreci zorlaştırdığına dikkat çekti.

İRAN GAZI ÖDEMELERİ ÖZEL HESAPTA TUTULUYOR

ABD Hazine Bakanlığı’nın İran ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını belirten Şimşek, doğal gaz ödemelerine ilişkin işleyen mekanizmayı anlattı:

"İran'dan doğal gaz aldığımızda ödemeyi doğrudan İran'a yapmıyoruz. ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde para, çok sıkı denetlenen özel bir hesapta tutuluyor. İran bu kaynaktan yalnızca yaptırım kapsamında izin verilen gıda ve ilaç gibi insani ihtiyaçlarını karşılayabiliyor."

Türkiye'nin tedarik zincirini çeşitlendirdiğini ve ABD'nin en önemli LNG tedarikçilerinden biri haline geldiğini ekledi.

KONUT VE GELİR DAĞILIMI ADIMLARI

Geçim maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan konut ve kira baskısını azaltmak için adımlar attıklarını ifade eden Şimşek, deprem bölgesine 104 milyar dolar kaynak aktarıldığını ve 621 bin konutun teslim/teslim aşamasına geldiğini belirtti.

Bölgede kira enflasyonunun yüzde 20 seviyelerine gerilediğini söyleyen Şimşek, toplamda 750 bin sosyal konut projesiyle arz tarafını güçlendirdiklerini dile getirdi. Dezenflasyon programıyla birlikte gelir dağılımında (Gini katsayısında) ve iş gücünün milli gelirden aldığı payda belirgin bir iyileşme kaydedildiğini belirtti.

ÇİN İLE DIŞ TİCARET AÇIĞI VE ASYA ODAKLI YENİ DÖNEM

Çin ile yaşanan dış ticaret dengesizliğine değinen Şimşek, Çin’den yapılan ithalatın 52 milyar dolar seviyesindeyken ihracatın 4 milyar doların altında kaldığını açıkladı.

Bu tabloyu sürdürülebilir kılmak adına Çinli muhataplarla görüşmelerin sürdüğünü ve Türkiye'nin Asya pazarına yönelik odağını yenileyerek ilk fırsatta bölge ortaklarıyla temasları artıracağını kaydetti.