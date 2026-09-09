Borsa İstanbul'da haftanın ortasına gelinirken yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı.

Saat 16:00 itibarıyla BIST 30 (XU030) endeksinde para girişlerinin enerjiden gayrimenkule, bankacılıktan sanayiye uzanan geniş bir yelpazeye yayıldığı görüldü.

Günün en yüksek net para girişine imza atan hissesi TUPRS oldu. TUPRS, tek başına 817,4 milyon TL net para girişiyle zirveye otururken fiyatını yüzde 5,20 artırarak 415,00 TL seviyesine taşıdı.

Gayrimenkul ve sanayi tarafında da yüksek primli çıkışlar görüldü:

• TUPRS: 817.442.345 TL | Son Fiyat: 415,00 TL (%5,20)

• ASELS: 428.193.525 TL | Son Fiyat: 405,75 TL (%4,04)

• KRDMD: 97.889.582 TL | Son Fiyat: 47,66 TL (%3,65)

• DSTKF: 86.378.177 TL | Son Fiyat: 2.530,00 TL (%2,85)

• ISCTR: 74.357.202 TL | Son Fiyat: 14,45 TL (%0,70)

• TTKOM: 60.241.074 TL | Son Fiyat: 55,55 TL (%1,93)

• PETKM: 52.861.654 TL | Son Fiyat: 26,32 TL (%8,49)

• EKGYO: 45.124.457 TL | Son Fiyat: 22,24 TL (%8,81)

EKGYO (%8,81) ve PETKM (%8,49) günün en çok primlenen BIST 30 hisseleri arasında başı çekti.

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Yükseliş ivmesine rağmen bazı ana hisselerde kâr satışları ve para çıkışları öne çıktı. Listenin başında AKBNK ve YKBNK yer alırken, petrokimya devi SASA ile havacılık temsilcisi THYAO da para çıkışı yaşayan diğer büyük şirketler oldu.

Para çıkışının en yoğun hissedildiği hisseler:

• AKBNK: -538.469.278 TL | Son Fiyat: 75,10 TL (%0,20)

• YKBNK: -479.610.820 TL | Son Fiyat: 37,34 TL (%-0,74)

• SASA: -446.353.023 TL | Son Fiyat: 2,86 TL (%3,62)

• THYAO: -441.685.384 TL | Son Fiyat: 303,00 TL (%-0,66)

• EREGL: -274.564.621 TL | Son Fiyat: 39,52 TL (%-1,00)

• ASTOR: -220.712.098 TL | Son Fiyat: 301,50 TL (%0,25)

• TCELL: -87.300.819 TL | Son Fiyat: 102,90 TL (%1,28)

• SAHOL: -75.515.840 TL | Son Fiyat: 96,90 TL (%0,41)

SASA, ASTOR ve TCELL gibi hisselerde net para çıkışına rağmen gün içi fiyat adımlarının pozitif tarafta tutunabilmesi piyasadaki alıcılı iştahın gücünü gösterdi.

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