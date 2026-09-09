Şirket tarafından yapılan açıklamada, çatı şirket Pusula Finans Holding ve bağlı iştiraklerdeki payların Tera Grubu şirketlerince devralınması amacıyla resmi görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Açıklamaya göre devir görüşmeleri, Tera Grubu'nun finansal hizmetler sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda yürütülüyor. Süreç kapsamında el değiştirmesi gündemde olan grup şirketleri şunlar:

• Pusula Finans Holding A.Ş. (Grup çatı şirketi)

• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

• Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.

• Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SPK VE BDDK SÜREÇLERİ BAŞLATILACAK

Görüşülen işlemin tamamlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) olmak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara gerekli izin ile onay başvurularının yapılması planlanıyor.

HENÜZ BAĞLAYICI SÖZLEŞME İMZALANMADI

Mevcut aşamada taraflar arasında henüz bağlayıcı bir nihai sözleşmenin imzalanmadığını belirten Katılımevim yönetimi, müzakere ve yasal izin süreçlerindeki gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

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