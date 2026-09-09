Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ETILR) tahsisli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen payların satışı tamamlandı. Toplam 10 milyon 288 bin 924 TL nominal değerli pay, pay başına 6,11 TL fiyatla İzzettin Kaplan'a satıldı.

ETILR'DE 10,2 MİLYON LOTLUK SATIŞ

İntegral Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamaya göre Etiler Gıda'nın 500 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 240 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesinin 250 milyon 288 bin 924 TL'ye yükseltilmesi kapsamında yeni pay ihracı gerçekleştirildi.

Sermaye artırımı kapsamında toplam 10 milyon 288 bin 924 TL nominal değerli pay ihraç edildi. Mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanırken payların tamamı tahsisli olarak İzzettin Kaplan'a satıldı.

PAY BAŞINA 6,11 TL'DEN SATILDI

Tahsisli sermaye artırımı kapsamında 1 TL nominal değerli ETILR payı için satış fiyatı 6,11 TL olarak belirlendi.

Buna göre işlemin toplam parasal büyüklüğü yaklaşık 62,85 milyon TL oldu.

Satış, 9 Eylül 2026 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında gerçekleştirildi. İşlemde İntegral Yatırım Menkul Değerler satıcı üye, Garanti Yatırım Menkul Değerler ise alıcı üye olarak yer aldı.

ETILR'İN SERMAYESİ 250,2 MİLYON TL'YE ÇIKIYOR

Tahsisli sermaye artırımı sonucunda Etiler Gıda'nın çıkarılmış sermayesi 240 milyon TL'den 250 milyon 288 bin 924 TL'ye yükseliyor.

Artış yaklaşık yüzde 4,29'luk sermaye artışına karşılık geliyor.

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