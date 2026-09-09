İş Yatırım’ın 9 Eylül 2026 saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim %-1,89 milyar lot seviyesinde gerçekleşti. Alım tarafında GSRAY, satış tarafında ise TSPOR öne çıktı.

ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay GSRAY 27.971.565 %12,77 SASA 17.598.859 %8,03 ISCTR 13.144.429 %6,00 PSIHFV 10.260.200 %4,68 FRIOHV 9.007.464 %4,11

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay TSPOR -24.516.792 %6,42 TBI PQV -15.243.208 %3,99 GAIZAV -11.493.185 %3,01 PAHOL -9.864.651 %2,58 ATIKWV -9.791.507 %2,57

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