Borsada İş Yatırım'ın en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu. Zirvede GSRAY ve TSPOR yer aldı.
İş Yatırım’ın 9 Eylül 2026 saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği işlemlerde net hacim %-1,89 milyar lot seviyesinde gerçekleşti. Alım tarafında GSRAY, satış tarafında ise TSPOR öne çıktı.
ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|GSRAY
|27.971.565
|%12,77
|SASA
|17.598.859
|%8,03
|ISCTR
|13.144.429
|%6,00
|PSIHFV
|10.260.200
|%4,68
|FRIOHV
|9.007.464
|%4,11
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Pay
|TSPOR
|-24.516.792
|%6,42
|TBI PQV
|-15.243.208
|%3,99
|GAIZAV
|-11.493.185
|%3,01
|PAHOL
|-9.864.651
|%2,58
|ATIKWV
|-9.791.507
|%2,57
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