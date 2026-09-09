Borsa İstanbul'da yatırımcıların takip ettiği aracı kurum işlemlerinde İnfo Yatırım'ın 9 Eylül 2026 tarihinde aldığı ve sattığı hisseler belli oldu. Saat 15.37 itibarıyla kurum üzerinden en yüksek net alım Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde gerçekleşirken, satış tarafında Margün Enerji (MAGEN) ilk sırada yer aldı.

Aynı saat itibarıyla İnfo Yatırım'ın net hacmi eksi 446,3 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

İNFO YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSE THYAO OLDU

İnfo Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en yüksek net alım 74 milyon 911 bin TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde görüldü. THYAO'yu 49 milyon 165 bin TL ile Kiler GYO (KGYO) ve 47 milyon 314 bin TL ile Mia Teknoloji (MIATK) takip etti.

Koç Holding (KCHOL) hissesinde 39 milyon 849 bin TL, Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hissesinde ise 37 milyon 620 bin TL net alım gerçekleşti.

İlk 5 hissenin toplam net alım büyüklüğü yaklaşık 248,9 milyon TL oldu.

EN YÜKSEK SATIŞ MAGEN'DE

Satış tarafında ilk sırayı Margün Enerji (MAGEN) aldı. İnfo Yatırım üzerinden MAGEN'de yaklaşık 161 milyon 45 bin TL'lik net satış gerçekleşti.

SASA Polyester'de (SASA) 85 milyon 473 bin TL, Katılımevim'de (KTLEV) 84 milyon 309 bin TL net satış görüldü. Garanti BBVA (GARAN) hissesindeki net satış 66 milyon 261 bin TL, Türkiye İş Bankası C (ISCTR) hissesindeki net satış ise 54 milyon 819 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İlk 5 hissedeki toplam net satış yaklaşık 451,9 milyon TL'ye ulaştı.

KTLEV SATIŞ LİSTESİNDE YİNE ÜST SIRADA

Günün öne çıkan ayrıntılarından biri KTLEV oldu. Son dönemde sert satış baskısıyla gündemde olan hissede İnfo Yatırım üzerinden 84,3 milyon TL net satış gerçekleşirken, kurumun en fazla satış yaptığı üçüncü hisse KTLEV oldu.

Veriler 9 Eylül 2026 tarihli gün içi aracı kurum dağılımını yansıtıyor. Seansın devamında rakamlar değişebilir.