Dün günü 6 milyon 847 bin liradan kapatan standart altın, gün içinde en düşük 6 milyon 828 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 865 bin lira seviyelerini gördü.

KMKTP'de altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 4 milyar 649 milyon 353 bin 92,52 TL olurken, gerçekleşen işlem miktarı 680,19 kilogram olarak kaydedildi.

Gümüş ve diğer değerli madenlerin de dahil olduğu tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 715 milyon 587 bin 92,42 TL seviyesine ulaştı.

BORSANIN EN AKTİF KURUMLARI

Günün işlem trafiğinde altın borsasında en yüksek işlem hacmine ulaşan ve piyasayı sürükleyen ilk 5 kurum şu şekilde sıralandı:

• Türkiye İş Bankası

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Uğuras Kıymetli Madenler

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Altınbaş Kıymetli Madenler

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