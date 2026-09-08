Açıklanan son verilere göre PBOC, Ağustos 2026’da bünyesine 650.000 ons (yaklaşık 20,2 metrik ton) altın ekleyerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alımını gerçekleştirdi.

Üst üste 22 aydır altın toplayan bankanın toplam rezervleri 76,73 milyon troy onsa yükselirken, varlıkların toplam değeri tek bir ayda 43,7 milyar dolar artarak 350,08 milyar dolara ulaştı.

EN BÜYÜK İKİNCİ İSİM

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Çin, 2026’nın ilk 7 ayında yaklaşık 60 ton altın alarak Polonya’nın ardından dünyanın en büyük ikinci resmi merkez bankası alıcısı konumunda bulunuyor.

Ons fiyatının 4.000 doları aşmasına rağmen alımların hız kazanması, Pekin yönetiminin döviz rezervlerini çeşitlendirme ve uzun vadeli altın talebindeki kararlılığını kanıtlıyor.

KISA VADEDE BASKIYA DİKKAT

Uzun vadeli talep güçlü seyrederken, kısa vadede ABD tarafındaki makroekonomik gelişmeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Beklentilerden güçlü gelen ABD istihdam verileri ve Fed yetkililerinin şahin tondaki açıklamaları faiz beklentilerini canlı tutarken, faiz getirisi olmayan altını baskılamış durumda.

7 Eylül seansında saat 11:46 itibarıyla 4.400 dolar sınırının altına sarkan ons altın, 4.393 dolar seviyelerinden işlem gördü.

ABD’de İşçi Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini düşürürken, analistler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yön tayininde kritik olacağını belirtiyor.

4.300 - 4.350 DOLAR BÖLGESİ KRİTİK EŞİK

Teknik analiz tarafında ise analist Rashad Hajiyev, mevcut geri çekilmeyi ana yükseliş trendi içerisindeki sağlıklı bir konsolidasyon süreci olarak değerlendiriyor.

200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4.350 dolar seviyesi ile 4.300 dolar bandı ana destek hattı olarak öne çıkıyor.

ALTIN PİYASASI İÇİN 3 OLASI SENARYO

• Temel Senaryo (Konsolidasyon & Yükseliş): Fiyatların 4.300 - 4.350 dolar aralığında tutunarak güç toplaması ve ardından 4.600 - 4.700 dolar bandına doğru yeniden atağa geçmesi.

• Boğa Senaryosu (Yeni Rekorlar): 4.700 dolar direncinin hacimli kırılması durumunda fiyatların sırasıyla 4.800 dolar ve psikolojik eşik olan 5.000 dolar seviyesine yönelmesi.

• Ayı Senaryosu (Derin Düzeltme): 4.300 dolar desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde satışların hız kazanarak 4.100 - 4.200 dolar ve devamında 4.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesi.

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