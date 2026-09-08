Altın fiyatları Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentisiyle baskı altında kalırken, piyasada fiyatların arkasında çok daha dikkat çekici bir hareket yaşanıyor. Büyük yatırımcıların altından uzaklaşmak yerine pozisyonlarını artırdığı görülürken, yalnızca ağustos ayında altın fonlarına 201 tonluk net giriş gerçekleşti. Bu rakam tarihin en güçlü aylık girişlerinden biri oldu.

ALTIN FONLARINA BİR AYDA 201 TON GİRDİ

Ağustos ayında fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına net 201 ton altın girişi gerçekleşti.

Rakamın büyüklüğü geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. 201 tonluk giriş, altın fonları tarihinde ton bazında kaydedilen en yüksek üçüncü aylık net giriş oldu.

Daha yüksek talebin görüldüğü yalnızca iki dönem var;

Dönem Piyasa koşulları Şubat 2009 Küresel finansal krizin etkilerinin sürdüğü dönem Mart 2020 Pandeminin küresel ekonomiyi kilitlediği dönem Ağustos 2026 201 ton net giriş

Başka bir ifadeyle ağustos ayındaki altın talebi, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Mart 2022'de ve Fed'in üçüncü parasal genişleme programını açıkladığı Eylül 2012'de görülen fon girişlerini dahi geride bıraktı.

BÜYÜK PARA ALTINDA POZİSYONUNU ARTIRDI

Altın yatırımcısı açısından ikinci önemli sinyal vadeli işlemler piyasasından geldi.

Profesyonel para yöneticilerinin altındaki net uzun pozisyonlarının parasal büyüklüğü, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana görülen ikinci en yüksek seviyeye çıktı.

Rekorun bulunduğu dönem ise Ocak 2026.

Ancak burada dikkat çeken önemli bir fark var. Altının mevcut ons fiyatı ocak ayında görülen tarihi zirvenin yaklaşık 1.000 dolar altında olmasına rağmen profesyonel yatırımcıların pozisyonlarının parasal büyüklüğü rekora yakın seyrediyor.

Bu tablo, büyük yatırımcıların altındaki orta vadeli yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

OPSİYON PİYASASINDA DA YÖN DEĞİŞTİ

Üçüncü sinyal ise opsiyon piyasasından geldi.

Altın fonlarında yükseliş beklentisini yansıtan alım opsiyonlarına yönelik talep artarken, büyük altın fonlarından birindeki satım/alım opsiyonu oranı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ancak yatırımcıların kısa vadede risksiz bir yükseliş beklediği anlamına gelmiyor.

Kısa vadeli düşüşe karşı koruma pozisyonları devam ederken, daha ileri vadede altının yükselmesinden kazanç sağlayan pozisyonların artırılması dikkat çekiyor. Yani büyük yatırımcı bir taraftan kısa vadeli dalgalanmaya karşı kendisini korurken diğer taraftan orta vadeli yükseliş ihtimalini masada tutuyor.

ALTIN İÇİN EN BÜYÜK RİSK MASADA

Büyük yatırımcının güçlü pozisyonuna rağmen altının önündeki kısa vadeli en önemli risk Fed olmaya devam ediyor.

ABD'de ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken işsizlik yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. Güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gidebileceği beklentisi güçlendi.

Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini azaltabileceği için fiyat üzerinde baskı oluşturabiliyor.

ALTINDA BU HAFTA İKİ TARİHE DİKKAT

Piyasadaki mevcut dengenin değişip değişmeyeceği açısından bu hafta ABD'den gelecek iki veri kritik olacak.

10 Eylül Perşembe: ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

11 Eylül Cuma: ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirebilir. Enflasyonda belirgin bir yavaşlama görülmesi ise faiz baskısını azaltarak altına yeniden hareket alanı sağlayabilir.