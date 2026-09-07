Hindistan hükümetinin altın talebini azaltmak için yaptığı çağrılar ve ithalat vergisini iki katından fazla artırması tüketiciyi durduramadı. Altını hem yatırım aracı hem de geleneksel birikim yöntemi olarak gören ülkede mücevher satışları haziranda sona eren üç aylık dönemde 21 milyar dolara ulaştı. Ülkenin en büyük mücevher perakendecisi Titan'ın son çeyrek kârı ise yüzde 63 arttı.

HÜKÜMET "ALTIN ALMAYIN" ÇAĞRISI YAPTI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran'daki çatışmaların sürdüğü mayıs ayında vatandaşlardan altın alımlarına ara vermelerini istedi. Aynı dönemde altın ithalatına uygulanan vergi iki katından fazla artırılarak yüzde 15'e çıkarıldı.

Modi, geçen haftanın başında da çağrısını yineleyerek vatandaşlardan "gerekli olmadıkça" altın satın almamalarını istedi.

Başbakan Modi, mayıs ayındaki çağrısında ise "Bir yıl boyunca, hangi etkinlik olursa olsun, altın takı almamalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

AMAÇ RUPİYİ DESTEKLEMEK

Yeni Delhi yönetiminin aldığı önlemlerin arkasında ülkenin dış ticaret ve döviz dengesi bulunuyor. Hükümet, altın ithalatını azaltarak değer kaybeden rupiyi desteklemeyi hedefliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan şok da Hindistan'ın Körfez ülkelerinden yaptığı enerji ithalatının ekonomi üzerindeki etkisini artırdı. Enerji ve altın gibi yüksek tutarlı ithalat kalemleri, ülkenin döviz rezervleri ve para birimi üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak altın, Hindistan'da yalnızca bir yatırım aracı olarak görülmüyor. Değerli metal düğünler, dini bayramlar ve özel günlerde ülkenin geleneksel tüketim alışkanlıklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

ALTIN SATIŞLARI 21 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Hükümetin çağrıları ve vergi artışına rağmen sektör verileri altın talebinin güçlü kaldığını gösterdi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini karşılayan Hindistan'da altın mücevher satışları haziran ayında sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçte bir artarak 21 milyar dolara ulaştı.

Dini bayramlar ve yaz düğünü sezonu da altın talebini destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

TITAN'IN KÂRI YÜZDE 63 ARTTI

Talepteki güçlü seyir ülkedeki büyük mücevher şirketlerinin finansal sonuçlarına da yansıdı.

Tata Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecisi olan Titan'ın son çeyrekteki kârı yüzde 63 arttı. Şirket mağazalarındaki müşteri trafiğinde de artış kaydedildi.

Dünya Altın Konseyi'nin temmuz ayında paylaştığı verilere göre, Hindistan'da borsaya kote büyük mücevher perakendecilerinin gelirleri dini bayramlar ve yaz düğünü sezonunun etkisiyle yıllık bazda yüzde 30 ile yüzde 60 arasında yükseldi.

VERGİ ARTIŞI DA ALTIN TALEBİNİ DURDURAMADI

Ortaya çıkan tablo, hükümetin hem doğrudan tasarruf çağrısına hem de yüzde 15'e çıkarılan ithalat vergisine rağmen Hindistan'daki altın talebinin güçlü kaldığını gösteriyor.

Tüketicilerin altını birikimlerini koruyan bir yatırım aracı olarak görmesi ve değerli metalin ülkedeki düğün ve dini bayram geleneklerinde önemli bir yere sahip olması talebi desteklemeye devam ediyor.