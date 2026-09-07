Ön araştırma safhasında elde edilen ciddi bulguları değerlendiren Kurum, 37 şirket ile sektörün önde gelen iki kuruluşunu inceleme altına aldı.

Soruşturma açılan kuruluşlar arasında Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ve Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de bulunuyor.

SEKTÖRÜN DEV İSİMLERİ LİSTEDE

Soruşturma kapsama alınan şirketler arasında otomotiv tedarik zincirinin önde gelen aktörleri dikkat çekiyor. İncelemeye dahil edilen bazı önemli firmalar şunlar:

• Assan Hanil

• Autoliv

• Denso

• Farplas

• Tırsan

• Toyota Boshoku

• Toyotetsu

MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA BİLGİ PAYLAŞIMI İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun araştırması yalnızca çalışan transferi kısıtlamalarıyla sınırlı kalmayacak.

Şirketlerin, düzenlenen toplantılar ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmeme yönünde mutabakata vardıkları iddiasının yanı sıra ücretler ve çalışma koşullarına ilişkin kritik bilgileri paylaşıp paylaşmadıkları da detaylıca araştırılacak.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE TRANSFER İMKANLARI İNCELEMEDE

Rakip firmaların aynı iş gücü için rekabet etmesini engelleyen bu tür centilmenlik anlaşmalarının; çalışanların iş değiştirme, daha yüksek maaş alma veya daha iyi imkanlara sahip rakip şirketlere geçme özgürlüğünü kısıtladığı vurgulanıyor.

Bu doğrultuda yürütülen soruşturmada:

• Bir firmadan ayrılan nitelikli çalışanların sektördeki diğer şirketlerden iş teklifi alıp alamadığı,

• Çalışanların daha iyi koşullara ulaşma hakkının engellenip engellenmediği,

• Kısıtlamalar nedeniyle personelin mesleki tecrübesine uygun başka bir firmaya geçmek yerine zorunlu olarak farklı sektörlere yönelmek zorunda kalıp kalmadığı gibi kritik başlıklar mercek altına alınacak.