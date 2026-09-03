Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche tarafından aktarılan ve Volkswagen Grubu denetim kurulu toplantısı için hazırlandığı belirtilen şirket içi belgelere göre, Volkswagen yönetimi SEAT markasına yönelik yatırımları 2029’dan sonra sürdürmemeyi değerlendiriyor.

Planın kabul edilmesi halinde SEAT modellerinin üretiminin 2029 yılı sonuna kadar kademeli olarak sona erdirilmesi ve markanın Volkswagen Grubu’nun 2030 sonrası stratejisinden çıkarılması gündeme gelecek.

CUPRA'YA AĞIRLIK VERİLECEK

Volkswagen Grubu'nun SEAT'ı tamamen elektrikli bir otomobil markasına dönüştürmek yerine aynı bünyede faaliyet gösteren CUPRA'ya odaklanmayı planladığı belirtiliyor.

2018 yılında bağımsız marka haline gelen CUPRA, daha yüksek fiyatlı ve kâr marjı yüksek modelleriyle grubun önemli markalarından biri konumuna geldi. Yeni elektrikli modellerin yanı sıra teknoloji ve pazarlama yatırımlarının da CUPRA çatısı altında yoğunlaştırılması bekleniyor.

İSPANYA'DAKİ FABRİKALAR KAPANMAYACAK

SEAT'ın üretimden çekilmesi durumunda İspanya'daki tesislerin tamamen kapatılması beklenmiyor. Volkswagen Grubu'nun ülkede elektrikli araç üretimini geliştirmek amacıyla yürüttüğü yaklaşık 10 milyar euroluk yatırım programı bulunuyor.

Martorell fabrikasının elektrifikasyonu için 3 milyar euronun üzerinde yatırım yapılırken, tesiste batarya montaj hattı da kuruldu.

Fabrikada tamamen elektrikli CUPRA Raval ile Volkswagen ID. Polo modellerinin üretiminin başlaması planlanıyor. Bu durum, tesislerin geleceğinde CUPRA ve diğer Volkswagen Grubu markalarının ağırlığını artırabilir.

SEAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

SEAT cephesi ise üretimin sona erdirileceği yönünde kesinleşmiş bir karar bulunmadığını açıkladı.

Şirket, Volkswagen Grubu'nun rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm planı üzerinde çalıştığını doğrularken, SEAT üretiminin sonlandırılmasına ilişkin nihai bir karar alınmadığını bildirdi.

Volkswagen'in ise denetim kuruluna ait olduğu belirtilen belgeler hakkında yorum yapmadığı aktarıldı.

KARAR DENETİM KURULU TOPLANTISINDA NETLEŞECEK

SEAT'ın geleceğine ilişkin kararın yapılacak denetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

Volkswagen Grubu'nun yeniden yapılanma planında yalnızca SEAT değil, Almanya'daki bazı fabrikalar da bulunuyor. Grup, üretim kapasitesini düşürmeyi ve model sayısını azaltmayı değerlendiriyor.

Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabeti, Avrupa'daki yüksek enerji ve işçilik maliyetleri ile elektrikli araçlara geçişin yarattığı finansal yük, Volkswagen'in yeniden yapılanma kararlarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

SEAT'ın 2029 sonunda üretimi durdurup durdurmayacağı, Volkswagen yönetiminin vereceği nihai kararla belli olacak.