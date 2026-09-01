Türkiye'nin yerli otomobil üreticisi Togg’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) ortaklık yapısında önemli bir değişime gidileceği yönündeki iddialar ekonomi gündemine bomba gibi düştü.

Reuters haber ajansı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Togg’da yüzde 23’erlik hisseleri bulunan Vestel Elektronik ve AG Anadolu Grubu Holding, toplamda yüzde 46’ya ulaşan paylarını satmak için masada bulunuyor.

Haberde, söz konusu hisse paketinin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından devralınabileceği öne sürülürken, muhtemel satış bedeline ilişkin bir detay paylaşılmadı.

ŞİRKETLER NE DİYOR?

Söz konusu iddiaların ardından hareketlenen piyasalar üzerine AG Anadolu Grubu Holding, Vestel Elektronik ve Turkcell, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak süreçle ilgili son durumu paylaştı.

Üç şirket de masada görüşmelerin olduğunu doğrularken, henüz nihai ve bağlayıcı bir karara varılmadığının altını çizdi.

• Vestel Elektronik: Yatırım politikaları ve stratejileri doğrultusunda Togg paylarına ilişkin çeşitli temasların sürdüğünü belirten şirket, bu aşamada işlemi kesinleştiren herhangi bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığını ifade etti.

• Turkcell: Şirket portföyüne yönelik dönemsel görüşmelerin yapıldığını kaydeden Turkcell, basında yer alan Türkiye Varlık Fonu ile birlikte Togg hisselerini devralacakları yönündeki haberlere değinerek, sürecin henüz devam ettiğini duyurdu.

• AG Anadolu Grubu Holding: Togg hisseleri üzerindeki görüşmelerin aktif olarak sürdüğünü açıklayan holding, şu an için süreci bağlayıcı bir sözleşmenin imzalanmadığını ve somut bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

Piyasa uzmanları, resmi imzaların atılması durumunda Togg’un yönetim yapısında ve sermaye dağılımında kritik bir dönüm noktasına ulaşılacağını değerlendiriyor. Masadaki görüşmelerin kısa süre içinde neticelenmesi bekleniyor.