TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın T10X ve T10F'in ardından piyasaya sunmaya hazırlandığı yeni modeli T6X'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Tosyalı, daha geniş bir kesimin otomobil sahibi olabilmesi amacıyla geliştirilen T6X'in Haziran 2027'de tüketicilerle buluşmasının planlandığını söyledi.

Tosyalı, T10X'in Türk aile yapısına uygun, kapsayıcı ve düşük işletme maliyetine sahip bir otomobil olduğunu belirterek, T10X ve T10F satışlarının güçlü seyrettiğini ifade etti.

"ÇOK DAHA HESAPLI YENİ BİR MODELİN HAZIRLIĞINDAYIZ"

Her satışın ve elde edilen derecenin şirkete daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Tosyalı, servis kalitesi ve fiyatlama mekanizmalarını sürekli gözden geçirdiklerini söyledi.

Daha düşük gelirli vatandaşların da araç sahibi olabilmesi için yeni model üzerinde çalıştıklarını kaydeden Tosyalı, şu ifadeleri kullandı:

"T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak."

T6X'in geliştirme sürecinin devam ettiğini belirten Tosyalı, aracın önümüzdeki haziran ayında tüketicilerle buluşacağını açıkladı.

TOGG T6X'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tosyalı, daha önce T6X için dile getirdiği 1 milyon 300 bin TL seviyesindeki fiyat hedefine ilişkin de konuştu. Yılın başında açıkladığı hedeften vazgeçilmediğini belirten Tosyalı, önümüzdeki dönemde koşullarda önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde hedeflerini koruyacaklarını söyledi.

Tosyalı, "Ulaşılabilir, en ekonomik otomobili hem de en iyi donanımla vermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya süreceğiz." dedi.

TALEPLER HAZİRAN 2027'DE TOPLANMAYA BAŞLAYACAK

T6X için takvime ilişkin de bilgi veren Tosyalı, Haziran 2027'de talep toplamaya başlamayı planladıklarını, aynı ayın sonundan itibaren araçların kullanıcılara sevk edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kullanıcı tercihleri ve ihtiyaçlarının yeni modellerin geliştirilmesinde önemli bir veri tabanı oluşturduğunu kaydeden Tosyalı, TOGG'un otomotiv sektöründeki endüstriyel dönüşümün öncülerinden olmayı hedeflediğini ifade etti.

"CARİ FİYATLARIN NEREDEYSE YARISINA YAKIN"

Tosyalı, T6X'in ulaşılabilir bir otomobil olması konusundaki hedeflerini ise şöyle anlattı:

"Bugünkü maliyetlerimizle baktığımız zaman hedefim, hayalim bugünkü cari fiyatların neredeyse yarı fiyatına yakın, kullanıcıya araç vermek istiyorum."

Tosyalı, aracın mümkün olduğunca geniş bir kesim tarafından ulaşılabilir olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.