Kripto para piyasası yeni haftaya sert dalgalanmayla başladı. ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azaltmasıyla Bitcoin, pazar akşamı 79 bin doların üzerine çıktıktan sonra kısa sürede 77 bin doların altına kadar geriledi. İlk bir saatlik satış dalgasında 200 milyon doları aşan kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

ABD-İRAN GERİLİMİ BITCOIN'İ VURDU

Piyasalardaki satışların odağında ABD ile İran arasında yeniden yükselen tansiyon yer aldı. ABD güçlerinin Larak Adası'ndaki iki İran fırlatıcısını vurduğu, İran'ın ise Ürdün'deki askeri hedeflere saldırılarla karşılık verdiği bildirildi.

Jeopolitik risklerin artması yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken kripto para piyasası da satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

PETROL 90 DOLARI AŞTI

Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerindeki olası etkileri de piyasaların gündemine yerleşti. Fed cephesinden gelen şahin mesajlarla birlikte yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesi, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur oldu.

5 BİN 100 BITCOIN BINANCE'E AKTARILDI

Bitcoin'deki sert hareket sırasında piyasa yapıcı Wintermute'un transferleri de yatırımcıların radarına girdi. Zincir üstü verilere göre şirket son iki günde yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki 5 bin 100 BTC'yi Binance'e aktardı.

Borsaya yapılan transferler doğrudan satış gerçekleştirildiği anlamına gelmese de yüksek tutarlı hareketler piyasada yakından izleniyor.

ETHEREUM DA SATIŞTAN ETKİLENDİ

Satış dalgası Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yaklaşık bir saat içerisinde 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerinden 2 bin 400 doların altına geriledi.

Zincir üstü verilere göre bir balina veya kurumsal yatırımcıya ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 41 bin ETH de borsalara aktarıldı. Söz konusu transferlerin değeri 100 milyon doların üzerine çıktı.

24 SAATTE 400 MİLYON DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto piyasasındaki sert fiyat hareketleri sonucunda son 24 saatte 400 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

CoinGlass verilerine göre Ethereum'daki uzun pozisyon tasfiyeleri yaklaşık 100 milyon dolara, Bitcoin'deki uzun pozisyon tasfiyeleri ise 62,60 milyon dolara ulaştı.

Son 24 saatte 100 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edilirken en büyük tekil tasfiye Aster platformunda gerçekleşti. Bir yatırımcının Ethereum pozisyonu 6,12 milyon dolarlık kayıpla kapatıldı.

BITCOIN'DE SON DURUM

Bitcoin'de sert satışın ardından toparlanma görülse de fiyat 79 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. TSİ 11.51 itibarıyla Bitcoin 78 bin 376 dolardan işlem görüyor. Gün içindeki en yüksek seviye 78 bin 437 dolar, en düşük seviye ise 77 bin 381 dolar olarak kaydedildi.