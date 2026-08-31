Orta Doğu'da artan gerilim petrol piyasasında haftanın ilk işlem gününe sert fiyat hareketleriyle yansıdı. ABD'nin İran'a ait füze sistemlerini hedef almasının ardından Hürmüz Boğazı çevresinde arz kesintisi endişeleri güçlenirken, Brent petrol yeniden 90 doların üzerine çıktı.

Uluslararası gösterge Brent petrolün kasım vadeli kontratları yüzde 2,47 yükselişle varil başına 90,28 dolara ulaştı. ABD tipi ham petrol WTI'ın ekim vadeli kontratları ise yüzde 1,44 artarak 84,60 dolardan işlem gördü.

ABD İRAN'IN FÜZE RAMPALARINI VURDU

Petrol fiyatlarındaki sert hareketin arkasında Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen askeri tansiyon yer aldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın deniz mayını taşıyan roketler fırlatmaya hazırlandığının tespit edilmesinin ardından Lark Adası'ndaki iki füze rampasının hedef alındığını açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Deniz Albayı Tim Hawkins'in açıklamasına göre operasyon, söz konusu sistemlerin Hürmüz Boğazı için oluşturduğu tehdide karşı gerçekleştirildi.

Associated Press'e göre saldırı, temmuz ayının sonundan bu yana İran mevzilerine yönelik kamuoyuna açıklanan ilk ABD operasyonu oldu.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin düzenlediği saldırıda çok sayıda askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran tarafı ayrıca Ürdün'deki Amerikan askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Karşılıklı saldırılar, bölgede çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği ve enerji altyapısı ile sevkiyatının daha fazla etkilenebileceği endişelerini artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ARZ ENDİŞESİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Piyasaların odak noktasında Hürmüz Boğazı bulunuyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan bölgede yaşanabilecek yeni bir aksama, petrol arzına ilişkin risklerin yükselmesine neden oluyor.

Hürmüz çevresinde aylardır devam eden çatışmalar nedeniyle gemi trafiğinde yaşanan sorunlara son saldırıların da eklenmesi, haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarındaki risk primini artırdı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre PVM Oil Associates Analisti Tamas Varga, tedarik risklerinin devam edeceğini ve petrol stoklarının önümüzdeki haftalar ve aylarda gerilemeyi sürdürebileceğini belirtti. Varga'ya göre İran krizi, Orta Doğu'daki güvenlik dengelerinde önemli bir değişime yol açtı.

GOLDMAN SACHS'TAN PETROL PİYASASI UYARISI

Goldman Sachs da yayımladığı piyasa notunda Orta Doğu ve Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırıların artmasının küresel rafineri kapasitesi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

Banka, rafineri kapasitesindeki daralmanın rafine petrol ürünlerindeki marjları yeni zirvelere taşıdığını belirtti. Bölgede çatışmaların seyri ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının durumu, petrol fiyatlarının yönü açısından kritik olmaya devam ediyor.