Morgan Stanley, Orta Doğu'daki arzın öngörülenden daha yavaş toparlanmasının küresel petrol piyasasında arz açığının daha uzun süre devam etmesine yol açacağını belirtti.

Bankanın yeni tahminine göre Brent petrolün 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 90 dolar/varil, dördüncü çeyreğinde ise yaklaşık 100 dolar/varil seviyesinde olması bekleniyor.

Morgan Stanley, Brent petrolün 2027'nin ilk çeyreğinde ortalama 95 dolar, ikinci çeyreğinde ise 90 dolar seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Yeni tahminler, bankanın daha önce 2026'nın üçüncü çeyreğinden 2027'nin ikinci çeyreğine kadar olan dönem için yaklaşık 75 dolar/varil seviyesinde bulunan beklentisine kıyasla oldukça güçlü bir yukarı yönlü revizyona işaret ediyor.

Kaynak: Ekonomim