Şirket hakkında verilen geçici konkordato mühletinin ardından Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi.

Zeytin ürünlerini hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine pazarlayan şirketin finansal darboğazdan çıkabilmesi amacıyla konkordato süreci devam ediyor.

KONKORDATO HEYETİ ATANDI

Mahkeme kararı kapsamında şirket ve sahibi Ali Baklan için yeni konkordato heyeti de oluşturuldu.

Konkordato komiser heyetinde Hukukçu Hakan Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Engin Dinçeli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Birol Aslan yer aldı.

Şirketin mali durumunun iyileştirilmesi amacıyla geçici konkordato sürecinde uygulanan tedbirlerin devam etmesine karar verildi.

KOMİSER ÜCRETLERİ ŞİRKETTEN KARŞILANACAK

Mahkeme, görevlendirilen üç konkordato komiserinin ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanmasına hükmetti.

Öte yandan alacaklıların sınıflandırılmasına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmaması nedeniyle şimdilik alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek olmadığına karar verildi.

Bu kararla birlikte şirketten alacağı bulunan taraflar, konkordato sürecinin sonucunu ve şirketin mali durumundaki gelişmeleri bekleyecek.

Konkordato, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürmelerine imkan tanıyan bir hukuki süreç olarak uygulanırken, söz konusu süreç tek başına şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor.

Kaynak: Ekonomim