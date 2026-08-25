Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Vergi ve SGK prim borçlarının daha uzun vadede ödenmesine imkan sağlayan tecil ve taksitlendirme kapsamında, mükelleflerin mali durumları ve borç tutarları dikkate alınarak ödeme planı oluşturulabiliyor.

BORÇLAR 72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Düzenleme kapsamında gelir vergisi, KDV ve SGK prim borçları gibi kamu alacakları için taksitlendirme imkanı bulunuyor.

Mükelleflerin "çok zor durumda" olduklarını belgelemeleri ve başvurularının uygun bulunması halinde borçlar durumlarına göre 12, 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.

TECİL FAİZİ YÜZDE 29'A DÜŞÜRÜLDÜ

Borçlarını taksitlendirmek isteyenleri ilgilendiren önemli değişikliklerden biri de tecil faizinde yapıldı.

Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi. Ayrıca 10 milyon TL'ye kadar olan borçlarda teminat gösterme şartı kaldırıldı.

Bu düzenlemelerle birlikte şartları sağlayan mükellefler, borçlarını daha uzun vadeye yayarak ödeme imkanına sahip olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Mükellefler vergi borçlarına ilişkin başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve Dijital Vergi Dairesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular bağlı bulunulan vergi dairelerine doğrudan da yapılabilecek.

SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemelerinin eylül ayında başlaması öngörülüyor.

Taksitlendirme hakkının kaybedilmemesi için ödemelerin düzenli yapılması da önem taşıyor. Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksidin aksatılması halinde taksitlendirme hakkı kaybedilebilecek.

Vergi ve SGK borçlarını daha uygun faiz ve uzun vadeli ödeme planıyla kapatmak isteyen mükellefler açısından 31 Ağustos son başvuru tarihi olarak öne çıkıyor