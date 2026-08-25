Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO),, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı resmi bildirimle ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a sunulan açıklamada, iptal kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi, yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir."

Piyasa şartları ve katılım düzeyinin beklenen rekabetçi ortamı sağlayamaması gerekçesiyle alınan bu kararın ardından, söz konusu arsa için ihalenin ilerleyen dönemde yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği piyasalar tarafından takip ediliyor.

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