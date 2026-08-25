Serdar Turhan, kontrolünde bulunan Pusula Finans Holding A.Ş. vasıtasıyla dolaylı yoldan Katılımevim paylarında yüksek hacimli bir satın alım gerçekleştirdi.

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre hisse alımına ilişkin öne çıkan veriler şu şekilde gerçekleşti:

• İşlem Tarihi: 24 Ağustos 2026

• Ortalama Fiyat: 61,35 TL

• Toplam Nominal Tutar: 53.030.000 TL

• Yeni Pay/Oy Hakkı Oranı: Yapılan bu dev alımın ardından Serdar Turhan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. sermayesindeki dolaylı payı ve oy hakkı yüzde 0,76 seviyesine ulaştı.

Yönetim kurulu seviyesinde gerçekleşen bu yüksek tutarlı hisse alımı, şirkete ve gelecekteki performansına olan güvenin bir göstergesi olarak piyasa tarafından takip ediliyor.

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