TUPRS ve THYAO yaklaşık 785 biner yatırımcıyla listenin zirvesinde yer alırken; şirket ölçekleri, bireysel-kurumsal pay dağılımı ve uzun dönemli getiriler arasındaki belirgin farklar dikkat çekti.

Zirvedeki TUPRS ve THYAO yatırımcı sayısında başa baş gitse de yatırımcı profili açısından farklı kulvarlarda duruyor:

• TUPRS: Kurumsal yatırımcıların payı yüzde 65,95 seviyesinde.

• THYAO: Kurumsal yatırımcı oranı yüzde 50,65 olarak kayıtlara geçti.

• SASA: Bireysel ve kurumsal yatırımcı dengeli bir dağılım sergiliyor.

ASELS GETİRİ VE OYUNCU SAYISINDA FARK YARATTI

638 bin 326 yatırımcıya ulaşan ASELS, yüzde 70,15’lik yüksek kurumsal payıyla öne çıktı.

Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısını 106 bin 536 kişi artıran şirket, yüzde 5.192,05'lik rekor uzun dönemli getirisiyle yatırımcı ilgisini güçlü fiyat performansıyla taçlandırdı.

YENİ HALKA ARZLARDA BİREYSEL AĞIRLIK YÜKSEK

Kurumsal ağırlıklı devlerin aksine bazı şirketlerde bireysel yatırımcı hakimiyeti göze çarpıyor:

• KONTR: Yatırımcıların yüzde 94,44’ü bireysel.

• REEDR: yüzde 88,62 bireysel yatırımcı oranı ve 318 binin üzerindeki yatırımcı sayısıyla yeni halka arzların bireysel çekim gücünü temsil ediyor.

• HEKTS: Bireysel yatırımcı oranı yüzde 75,27 seviyesinde.

• ALTNY: 382 bin 339 yatırımcıya ulaşırken bireysel payı yüzde 58,01 oldu.

YATIRIMCI SAYISI ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜNÜ YANSITMIYOR

Yatırımcı sayısının yüksekliği şirketlerin mali büyüklükleriyle her zaman doğrudan örtüşmüyor.

Örneğin THYAO 1,02 trilyon TL, TUPRS 456 milyar TL ve ISCTR 453 milyar TL özsermayeye sahipken; 382 bin yatırımcısı bulunan ALTNY’nin özsermayesi 5,4 milyar TL seviyesinde kalıyor.

DEĞERLEME VE UZUN DÖNEMLİ GETİRİ PERFORMANSLARI

Piyasa çarpanları (PD/DD) tarafında THYAO (0,41), SISE (0,45) ve PGSUS (0,67) gibi devler cazip oranlarla işlem görürken; ASELS 6,04 ve ALTNY 3,45 PD/DD oranıyla fiyatlanıyor.

Hisselerin uzun dönemli getiri performansları ise şu şekilde sıralandı:

• ASELS: Yüzde 5.192,05

• TUPRS: Yüzde 3.872,51

• THYAO: Yüzde 2.327,30

• ISCTR: Yüzde 1.406,65

• PGSUS: Yüzde 915,95

• SISE: Yüzde 385,29

• EREGL: Yüzde 382,34

• SASA: Yüzde 206,89

• HEKTS: Yüzde 167,79

• ALTNY: Yüzde 149,00

• REEDR: Yüzde -36,00

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 300.5 14.094.706.634,50 % 0 14:17 ASELS 404.75 10.868.335.895,75 % 1.25 14:17 TUPRS 379 10.350.064.972,25 % -5.37 14:17 AKBNK 71.7 6.489.840.386,65 % -0.55 14:17 ASTOR 339 5.642.893.226,00 % -0.66 14:17 Tüm Hisseler

Kaynak: Matriks

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