KAP üzerinden yayımlanan listede farklı şirketlere ait paylar yer aldı. Listede bazı payların “yasaklanan”, bazılarının ise “borsada işlem görmeyen tipe dönüşen” statüsünde olduğu görüldü.

İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN PAYLAR

MKK'nın listesine göre Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) paylarından 128 bin 989 TL nominal, Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi (AYES) paylarından 30 bin TL nominal pay borsada işlem görmeyen tipe dönüştü.

Aynı statüde Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi (EKIM) paylarında 110 bin TL nominal, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret (MOPAS) paylarında 35 bin TL nominal ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi (OZYSR) paylarında 150 bin TL nominal miktar bulunuyor.

BAYRK PAYLARINDA İŞLEM YASAĞI

Listede Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret (BAYRK) payları ise “yasaklanan” statüsünde yer aldı.

BAYRK paylarında işlem yasağı getirilen miktar 690 bin TL nominal olarak açıklandı.

MKK'NIN AÇIKLADIĞI LİSTE

Şirket Borsa kodu Miktar İşlem Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT 128.989 TL nominal Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen Ayes Çelik Hasır ve Çit AYES 30.000 TL nominal Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen Bayrak EBT Taban BAYRK 690.000 TL nominal Yasaklanan Ekim Turizm EKIM 110.000 TL nominal Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen Mopaş Marketçilik Gıda MOPAS 35.000 TL nominal Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen Özyaşar Tel ve Galvanizleme OZYSR 150.000 TL nominal Borsada işlem görmeyen tipe dönüşen

Böylece MKK'nın açıklamasında 1 payda işlem yasağı, 5 payda ise borsada işlem görmeyen tipe dönüşüm kaydı yer aldı.