Wall Street Journal'ın haberine göre söz konusu ücretin yalnızca ABD dışından yapılan başvurularla sınırlı tutulması öngörülmüyor. Düzenlemenin, H-1B kapsamındaki başvuruların büyük bölümünü kapsaması bekleniyor.

BAŞVURU ÖNCESİNDE ÜCRET ALINACAK

İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan öneriye göre söz konusu ücret, hükümetin başvuruyu kabul edip etmeyeceğine ilişkin kararından önce tahsil edilecek.

Teklifin kamuoyunun görüşüne açılması ve düzenlemeye ilişkin 30 gün boyunca yorum alınması planlanıyor.

Yeni teklif, Trump yönetiminin geçen yıl açıkladığı 100 bin dolarlık H-1B ücretinin yerine geçecek. Önceki düzenleme yargıya taşınırken, Boston'daki federal temyiz mahkemesi söz konusu ücretin yürütme yetkisinin sınırlarını aştığına ve gerekli usuller izlenmeden uygulamaya konulduğuna hükmetmişti.

Yönetimin yeni düzenlemeyi resmi mevzuat sürecinden geçirerek benzer hukuki sorunların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

TEKNOLOJİ VE FİNANS ŞİRKETLERİNİN MALİYETİ ARTABİLİR

H-1B vizesi, ABD'de yüksek nitelik gerektiren işlerde yabancı profesyonellerin belirli bir işverenin sponsorluğunda çalışmasına imkan sağlıyor. Program özellikle yazılım, mühendislik, finans, bilim ve sağlık gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılıyor.

Her yıl verilen yeni H-1B vizeleri 85 bin ile sınırlandırılırken, hastaneler, üniversiteler ve bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu kotanın dışında tutuluyor.

Yeni ücretin yürürlüğe girmesi halinde özellikle teknoloji ve finans şirketlerinin uluslararası yetenekleri istihdam etme maliyetinin önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Silikon Vadisi ve Wall Street şirketleri, uluslararası öğrencileri çoğunlukla mezuniyet sonrasında OPT programı kapsamında istihdam ederken, ilerleyen dönemde çalışanlar için H-1B vizesine sponsor oluyor. Şirketler, altı haneli başvuru ücretinin ABD'de kariyer yapmak isteyen uluslararası mezunların sayısını azaltabileceği görüşünde.

OPT PROGRAMINA DA 100 BİN DOLARLIK ÜCRET GÜNDEMDE

Trump yönetiminin gündemindeki düzenleme H-1B vizeleriyle sınırlı değil. Uluslararası öğrencilerin eğitim sonrasında geçici olarak çalışmasına imkan sağlayan OPT programına da 100 bin dolarlık ücret getirilmesi değerlendiriliyor.

Söz konusu düzenlemenin Beyaz Saray'da nihai inceleme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan hastaneler, araştırma kurumları ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların belirli vize başvurularında yeni ücretten muaf tutulması planlanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren hastanelerin yabancı doktor ve araştırmacıları istihdam etmekte zorlanması nedeniyle bu kurumlara yönelik muafiyetin mali baskıyı azaltması hedefleniyor.

ABD 8,8 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYOR

ABD hükümeti, yeni H-1B ücretinden yaklaşık 8,8 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kaynağın göçmenlik sisteminin finansmanında kullanılması öngörülüyor.

Gelirin, vize başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra sınır dışı etme davalarına bakan göçmenlik mahkemelerinin giderlerinin karşılanmasına da yönlendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Ekonomim