Satışa sunulacak arsalar için alıcılara 24 ay vade imkanı sağlanırken, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

24 İLDE ARSA SATIŞI YAPILACAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa çıkarılacak arsaların bulunduğu 24 il şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak, Van ve Yalova.

Arsalar için başvurular hem yüz yüze hem de internet üzerinden yapılabilecek.

TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

Satışa çıkarılacak arsalar için ödenecek teminat tutarları da muhammen bedele göre belirlendi.

400 bin TL'ye kadar: 20 bin TL

400.001-2 milyon TL: 100 bin TL

2.000.001-4 milyon TL: 250 bin TL

4.000.001-8 milyon TL: 500 bin TL

8.000.001-16 milyon TL: 1 milyon TL

16.000.001-32 milyon TL: 2,5 milyon TL

32.000.001-100 milyon TL: 5 milyon TL

100.000.001-250 milyon TL: 10 milyon TL

250 milyon TL ve üzeri: 20 milyon TL

Böylece satışa çıkarılan arsalar için en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak uygulanacak.

MÜZAYEDELER EYLÜLDE YAPILACAK

Toplam 660 arsanın müzayedeleri 2, 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müzayedelerin tamamı saat 10.30'da başlayacak.

2 Eylül Çarşamba: Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova

3 Eylül Perşembe: Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van

4 Eylül Cuma: Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın satışa çıkaracağı arsalar, 24 ay vade ve peşin ödemede yüzde 20 indirim seçenekleriyle yatırımcıların karşısına çıkacak.