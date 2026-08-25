Ülkenin batısındaki Zaviye'de yaşanan çatışmalar ve petrol tesislerine yönelik kamikaze İHA saldırıları, rafinerilerde aksamalara neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından birçok kentte benzin bulmak zorlaşırken, bazı bölgelerde yakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

YAKIT SIKINTISI 10 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki tesislerde üretimin yeniden başladığını ve yakıt almak için uzun kuyruklar oluşturulmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Ancak ülkedeki yakıt sıkıntısının yaklaşık 10 gündür devam ettiği belirtiliyor. Bazı kentlerde benzin bulunamazken, dizel yakıtın fiyatı da litre başına 9 dinara kadar yükseldi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Yakıt krizinin arkasındaki sorunlardan biri de ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri oldu.

Libya'da yaklaşık üç aydır günlük 4 ila 10 saat arasında elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor. Jeneratörü bulunmayan benzin istasyonları elektrik kesildiğinde hizmet veremezken, faaliyet göstermeye devam eden istasyonlarda yoğunluk daha da artıyor.

Elektrik kesintileri sırasında kullanılan jeneratörlere yakıt sağlamak isteyenlerin de bidonlarla istasyonlara gelmesi, kuyrukların daha da uzamasına neden oluyor.

"BİR BUÇUK SAATTİR KUYRUKTAYIM"

Başkent Trablus'un yaklaşık 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinden aracının deposunu doldurmak için Trablus'a gelen Yusuf Ali, yaşanan krizin nedenine ilişkin kesin bilgi sahibi olmadığını ancak elektrik kesintileri ve iç piyasadaki petrol arzında yaşanan sorunların etkili olabileceğini söyledi.

Bir yakıt istasyonunda uzun süre beklediğini belirten Ali, "Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Ve bulunduğum şehir Zintan'da hiç benzin yok." ifadelerini kullandı.

Yakıt sıkıntısının yalnızca Trablus ile sınırlı olmadığını belirten Ali, Zintan'da da yaklaşık 10 gündür benzin bulunamadığını aktardı.

DİZEL FİYATI 9 DİNARA KADAR ÇIKTI

Yakıt krizinin dizel tarafında da ciddi şekilde hissedildiğini belirten Ali, dizel fiyatının 9 dinara kadar yükseldiğini söyledi.

Ülkede insanların yakıt bulamama endişesiyle depoları dolu olsa dahi istasyonlarda kuyruklara girdiğini belirten Ali, yaşanan durumun bir tür paniğe dönüştüğünü ifade etti.

Öte yandan dizel yakıt sıkıntısının sağlık sektörünü de tehdit ettiği belirtiliyor. Büyük jeneratörlerin dizelle çalışması nedeniyle yakıt tedarikindeki sorunların hastaneler ve sağlık hizmetleri üzerinde de baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Libya'da petrol tesislerindeki aksaklıkların yanı sıra elektrik kesintilerinin de etkisiyle büyüyen yakıt krizinin ne zaman sona ereceği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA