Ukrayna'nın üçüncü bir taraf aracılığıyla ilettiği Karadeniz'de sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulması teklifini değerlendiren Moskova, "Ukrayna'ya nefes alma imkânı sağlamak için hiçbir gerekçe yok" açıklamasında bulundu.

Reuters’ın duyurduğu haberde, Kiev yönetiminin, ticari gemiler ile sivil altyapıyı kapsayan karşılıklı bir ateşkes moratoryumu için harekete geçtiği aktarılmıştı.

Süreçte kilit rol oynayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk gemilerinin de zarar gördüğü Karadeniz'deki tırmanışa dikkat çekmişti.

Bakan Fidan, "İlk önce askeri liman ve gemiler vuruluyordu, şimdi ticari gemiler ayrım gözetmeksizin hedef alınıyor. Ukrayna tarafının bu yöndeki talebini ve moratoryum mekanizması kurulması çağrımızı Rus mevkidaşlarımıza ilettik" ifadelerini kullanmıştı.

MOSKOVA: "ESKİ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINA DÖNÜŞ YOK"

Ankara'nın diplomatik temaslarına karşın Kremlin kanadından yapılan değerlendirmede, Türkiye'den resmi bir teklif alınmadığı öne sürülürken, Karadeniz’deki mevcut duruma ilişkin net bir tavır sergilendi.

Rus yetkililer, 2022-2023 döneminde Türkiye ve BM arabuluculuğunda uygulanan "Karadeniz Tahıl Koridoru" şartlarına geri dönülmeyeceğini kesin bir dille vurguladı.

Karadeniz’de her iki ülkenin birbirinin tarım ve petrol ihracatını kesmeye yönelik seyreden karşılıklı saldırıları, küresel gıda ve enerji arz güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

ABD DE KAYGILI: FT’DEN "WASHİNGTON KİEV’İ UYARDI" İDDİASI

Ateşkes tartışmaları sürerken İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi de dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Gazetenin haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde denizdeki saldırıların durdurulmasını talep etti.

Washington yönetiminin, özellikle Rus petrol tankerlerinin hedef alınması sonucu küresel enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası sıçramalardan rahatsızlık duyduğu ve bu durumun ABD iç piyasasına yansımalarından endişe ettiği belirtiliyor.