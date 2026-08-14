Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı yıllık bazda gerilerken, bilanço sonrası aracı kurumların AKSEN için hedef fiyatları dikkat çekti.

AKSEN'İN 6 AYLIK KÂRI 1,17 MİLYAR TL

Aksa Enerji, 2026 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 172 milyon 577 bin 20 TL net dönem kârı açıkladı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 1 milyar 786 milyon 65 bin 443 TL seviyesindeydi. Böylece AKSEN'in net dönem kârı yıllık bazda yaklaşık yüzde 34 azaldı.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT GLOBAL MENKUL'DEN

Bilanço sonrası AKSEN için 9 aracı kurum hedef fiyat açıkladı. Kurumların tamamı mevcut 85,75 TL seviyesinin üzerinde hedef fiyat belirlerken, en yüksek hedef 140,90 TL ile Global Menkul tarafından verildi.

Global Menkul, AKSEN için daha önce 106,50 TL olan hedef fiyatını 140,90 TL'ye yükseltti. Kurumun yeni hedefi, mevcut fiyata göre yüzde 64,31 prim potansiyeline işaret ediyor.

KURUMLARIN AKSEN HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Global Menkul 140,90 TL Al %64,31 Garanti BBVA Yatırım 129,40 TL Endeks üstü getiri %50,90 Halk Yatırım 126,60 TL Al %47,63 Gedik Yatırım 118,30 TL Endekse paralel getiri %37,95 İş Yatırım 117,50 TL Al %37,02 Vakıf Yatırım 112,80 TL Al %31,54 Şeker Yatırım 110,00 TL Al %28,27 Deniz Yatırım 109,00 TL Al %27,11 Yapı Kredi Yatırım 98,00 TL Al %14,28

BAZI KURUMLAR HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ

AKSEN bilançosunun ardından bazı kurumların hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti.

Global Menkul, hedef fiyatını 106,50 TL'den 140,90 TL'ye yükseltirken, Halk Yatırım 102,80 TL olan hedefini 126,60 TL'ye çıkardı.

Buna karşılık Deniz Yatırım, AKSEN hedef fiyatını 114,70 TL'den 109 TL'ye düşürdü.

Kurumların değerlendirmelerinde tavsiyeler ağırlıklı olarak “Al” yönünde olurken, yalnızca Gedik Yatırım “Endekse paralel getiri” tavsiyesinde bulundu.

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