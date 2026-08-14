Şirketin satışları ve net dönem kârı yıllık bazda artarken, brüt kârda sınırlı gerileme görüldü.

Turkcell'in net dönem kârı yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti. Bilanço sonrası aracı kurumlar TCELL hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.

TCELL İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT GCM YATIRIM'DAN

Bilanço sonrası 15 aracı kurum Turkcell için hedef fiyat açıklarken, kurumların tamamında hedef fiyat mevcut piyasa fiyatı olan 104,50 TL'nin üzerinde kaldı.

En yüksek hedef fiyat 183,70 TL ile GCM Yatırım tarafından verildi. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 75,78 prim potansiyeline işaret ediyor.

GCM Yatırım'ın ardından Vakıf Yatırım 174 TL, Alnus Yatırım 165,75 TL, İnfo Yatırım 163,80 TL ve Ak Yatırım 163 TL hedef fiyat açıkladı.

KURUMLARIN TCELL HEDEF FİYATLARI

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Prim potansiyeli GCM Yatırım 183,70 TL — %75,78 Vakıf Yatırım 174,00 TL Al %66,50 Alnus Yatırım 165,75 TL Al* %58,61 İnfo Yatırım 163,80 TL — %56,74 Ak Yatırım 163,00 TL Endeks üstü getiri %55,98 Halk Yatırım 162,00 TL Al %55,02 Deniz Yatırım 162,20 TL Al %55,21 Garanti BBVA Yatırım 159,00 TL Endeks üstü getiri %52,15 Gedik Yatırım 157,50 TL Endeks üstü getiri %50,71 Şeker Yatırım 150,00 TL Al %43,54 Yapı Kredi Yatırım 148,00 TL Al %41,62 Tacirler Yatırım 148,00 TL Al %41,62 Marbaş Menkul 160,70 TL Al %53,77 Ata Yatırım 160,00 TL Endeks üstü getiri %53,11 İş Yatırım 167,64 TL Al %60,42

BAZI KURUMLAR HEDEF FİYATINI AŞAĞI ÇEKTİ

Kurumların büyük bölümü TCELL için mevcut hedef fiyatlarını korurken, Deniz Yatırım hedef fiyatını 174,40 TL'den 162,20 TL'ye, Alnus Yatırım ise 176,18 TL'den 165,75 TL'ye indirdi.

Buna karşın her iki kurum da hissedeki tavsiyesini pozitif tarafta tuttu.

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