Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Hedef fiyatlar peş peşe geldi.
Şirketin satışları ve net dönem kârı yıllık bazda artarken, brüt kârda sınırlı gerileme görüldü.
Turkcell'in net dönem kârı yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti. Bilanço sonrası aracı kurumlar TCELL hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi.
TCELL İÇİN EN YÜKSEK HEDEF FİYAT GCM YATIRIM'DAN
Bilanço sonrası 15 aracı kurum Turkcell için hedef fiyat açıklarken, kurumların tamamında hedef fiyat mevcut piyasa fiyatı olan 104,50 TL'nin üzerinde kaldı.
En yüksek hedef fiyat 183,70 TL ile GCM Yatırım tarafından verildi. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 75,78 prim potansiyeline işaret ediyor.
GCM Yatırım'ın ardından Vakıf Yatırım 174 TL, Alnus Yatırım 165,75 TL, İnfo Yatırım 163,80 TL ve Ak Yatırım 163 TL hedef fiyat açıkladı.
KURUMLARIN TCELL HEDEF FİYATLARI
|Aracı kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Prim potansiyeli
|GCM Yatırım
|183,70 TL
|—
|%75,78
|Vakıf Yatırım
|174,00 TL
|Al
|%66,50
|Alnus Yatırım
|165,75 TL
|Al*
|%58,61
|İnfo Yatırım
|163,80 TL
|—
|%56,74
|Ak Yatırım
|163,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%55,98
|Halk Yatırım
|162,00 TL
|Al
|%55,02
|Deniz Yatırım
|162,20 TL
|Al
|%55,21
|Garanti BBVA Yatırım
|159,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%52,15
|Gedik Yatırım
|157,50 TL
|Endeks üstü getiri
|%50,71
|Şeker Yatırım
|150,00 TL
|Al
|%43,54
|Yapı Kredi Yatırım
|148,00 TL
|Al
|%41,62
|Tacirler Yatırım
|148,00 TL
|Al
|%41,62
|Marbaş Menkul
|160,70 TL
|Al
|%53,77
|Ata Yatırım
|160,00 TL
|Endeks üstü getiri
|%53,11
|İş Yatırım
|167,64 TL
|Al
|%60,42
BAZI KURUMLAR HEDEF FİYATINI AŞAĞI ÇEKTİ
Kurumların büyük bölümü TCELL için mevcut hedef fiyatlarını korurken, Deniz Yatırım hedef fiyatını 174,40 TL'den 162,20 TL'ye, Alnus Yatırım ise 176,18 TL'den 165,75 TL'ye indirdi.
Buna karşın her iki kurum da hissedeki tavsiyesini pozitif tarafta tuttu.
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