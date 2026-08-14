Dün başlayan panik satışları haftanın son işlem gününde de ivme kazanarak hissede ikinci taban fiyatı getirdi.

Operasyon haberlerinin piyasaya düşmesiyle birlikte ağır kayıp yaşayan GOKNR hisseleri, yıllık en düşük seviyeyi gördü.

Saat 14:00 itibarıyla hisse hareketleri şöyle:

• Son Fiyat: 18.40 TL

• Yıllık En Düşük Seviye: 18.40 TL

• Yıllık En Yüksek Seviye: 28.53 TL

Günü günlük dip seviyesi olan 18.40 TL'den sürdüren hisse senedi, bu sert düşüşle birlikte son 1 yılın en düşük fiyat seviyesine gerilemiş oldu.

Operasyon kaynaklı satış dalgasıyla birlikte hissenin orta vadeli performans değerleri de ciddi oranda negatif alana geçti:

• Haftalık Değişim: yüzde -17.91

• Aylık Değişim: yüzde -19.12

• Yıllık Değişim: yüzde -25.60

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