Şirketin bilançosunda satışlar ve operasyonel kârlılık artarken, net dönem kârındaki güçlü yükseliş dikkat çekti.

SATIŞLAR VE FAVÖK ARTTI

AGHOL'ün 2026 yılının ilk 6 ayında satış gelirleri 424,93 milyar TL oldu. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 408,29 milyar TL'ye göre yüzde 4 arttı.

Brüt kâr 118,47 milyar TL seviyesine yükselirken yıllık bazda yüzde 6 artış kaydetti. FAVÖK ise 38,03 milyar TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükseldi.

Şirketin net dönem kârı ise dikkat çekici bir artış gösterdi. AGHOL, 2026'nın ilk 6 ayında 3,20 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 1,38 milyar TL olan net kâr böylece yüzde 132 arttı.

Bilanço döneminde şirketin toplam varlıkları 816,24 milyar TL, net borcu 97,46 milyar TL ve özkaynakları 132,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BİLANÇO SONRASI ÜÇ KURUMDAN HEDEF FİYAT

AGHOL bilançosunun ardından üç aracı kurum şirket için hedef fiyatlarını açıkladı. Deniz Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım hisseler için “Al” tavsiyesinde bulundu.

Deniz Yatırım, AGHOL için hedef fiyatını 50,90 TL olarak belirlerken, mevcut 31,92 TL fiyat üzerinden yüzde 59,46 prim potansiyeli öngördü.

İş Yatırım ise AGHOL için 52,30 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi açıkladı. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 63,84 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yapı Kredi Yatırım da AGHOL için 55,00 TL hedef fiyat ve “Al” tavsiyesini sürdürdü. Kurumun hedef fiyatı, mevcut seviyeye göre yüzde 72,30 prim potansiyeli taşıyor.

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli Deniz Yatırım 50,90 TL 31,92 TL Al %59,46 İş Yatırım 52,30 TL 31,92 TL Al %63,84 Yapı Kredi Yatırım 55,00 TL 31,92 TL Al %72,30

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