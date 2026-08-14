Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yeni tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 2026’nın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon beklentisi yaklaşık yüzde 8,7 seviyesine çıkarken, bu durum tüm grupların alacağı zam ve enflasyon farkı oranlarına doğrudan yansıdı.

Doğrudan 6 aylık enflasyon gerçekleşmesi oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Merkez Bankası’nın revize tahmini doğrultusunda yüzde 8,7’lik bir artış potansiyeli doğdu.

• En Düşük Emekli Maaşı Hesabı: Temmuz 2026 itibarıyla 23.552 TL seviyesinde olan en düşük emekli aylığına yüzde 8,7’lik oran uygulandığında tutar yaklaşık 25.601 TL’ye ulaşıyor.

• Kritik Detay (Meclis Düzenlemesi): Taban aylık artışları mevzuat gereği otomatik olarak yansımıyor. En düşük emekli maaşının bu seviyeye çıkması için TBMM tarafından ilave bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 6,67 ZAM HESABI

Toplu sözleşme hükümlerine tabi olan memur ve memur emeklilerinde ise zam oranı "toplu sözleşme artışı" ve "enflasyon farkı" bileşimiyle hesaplanıyor.

Yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,7 olarak gerçekleşmesi durumunda:

• Yaklaşık yüzde 1,59 tutarında enflasyon farkı oluşacak.

• Oluşan farkın Ocak 2027 toplu sözleşme artışıyla birleşmesiyle toplam zam oranı yaklaşık yüzde 6,67 seviyesine ulaşacak.

Maaş Senaryoları:

• En Düşük Memur Maaşı: Temmuz 2026’da 70.224 TL’ye yükselen en düşük memur maaşının, yüzde 6,67’lik artışla birlikte yaklaşık 74.908 TL’ye çıkması bekleniyor.

• En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Aynı zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emeklisi maaşının yaklaşık 33.630 TL seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

NİHAİ RAKAMLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Açıklanan oranlar Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine dayanan güçlü birer senaryo niteliğinde.

Kesinleşmiş zam oranları, TÜİK tarafından açıklanacak olan Temmuz-Aralık 2026 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

Kaynak: Dünya Gazetesi