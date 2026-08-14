Finans sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. BDDK, BLG Varlık Yönetim’in faaliyet iznini resmi olarak iptal edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), varlık yönetim sektöründe faaliyet gösteren BLG Varlık Yönetim A.Ş. hakkında bağlayıcı bir karara imza attı.
BDDK’nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurulun 6 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar kapsamında, şirketin sektördeki yetki ve lisansları sonlandırıldı.
KARARIN HUKUKİ GEREKÇESİ
Alınan iptal kararına ilişkin BDDK tarafından yapılan açıklamada, işlemin mevzuata uygunluğuna dikkat çekildi.
İptal kararının, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik'in 17. maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygulandığı bildirildi.
Bu kararla birlikte BLG Varlık Yönetim A.Ş., varlık yönetim şirketi sıfatıyla yeni alacak devri veya finansal faaliyet yürütme yetkisini kaybetmiş oldu.