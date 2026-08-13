ABD Çalışma Bakanlığı, küresel piyasaların ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından takip ettiği Temmuz 2026 dönemine ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu.

Temmuz ayında ABD'de üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek sabit (yüzde 0,0) kaldı. Piyasalardaki genel beklenti, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,2 oranında yükselmesi yönündeydi.

ÜFE, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 oranında gerileme kaydetmişti.

Yıllık bazdaki ÜFE artışı ise temmuz ayında yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin yüzde 4,9 seviyesinde olduğu yıllık üretici enflasyonu, haziran ayındaki yüzde 5,5’lik seviyesinden belirgin bir geri çekilme yaşadı.

ÇEKİRDEK ÜFE TARAFINDA SINIRLI YAVAŞLAMA

Gıda ve enerji gibi oynaklığı yüksek kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek ÜFE, temmuz ayında:

• Aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi (Beklenti: yüzde 0,3).

• Yıllık bazda yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşerek piyasa tahminleriyle tam uyum sağladı.

Çekirdek ÜFE bir önceki ay (Haziran) aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 4,7 oranında tırmanmıştı.

FED’İN RADARINDAKİ KRİTİK GÖSTERGE

Üretim maliyetlerindeki değişimleri ölçen ÜFE, nihai tüketici fiyatlarına ve genel enflasyon patikasına ışık tutması bakımından büyük önem taşıyor.

Üretici fiyatlarındaki bu gevşeme, Fed'in faiz politikalarına ilişkin elini rahatlatabilecek olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.