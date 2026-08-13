Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, ülkenin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının ve Orta Doğu ülkeleriyle güçlü ticari ve finansal bağlarının ödemeler dengesi üzerindeki kırılganlıkları artırdığını belirtti.

TL İÇİN DEĞER KAYBI BEKLENTİSİ

Ghose, enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası şokların yanı sıra kuraklığa bağlı olarak gıda fiyatlarında beklenen artışın enflasyonun yüksek seyretmesine neden olabileceğini ifade etti.

Buna karşın analist, siyasi baskıların etkisiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakın dönemde yeniden faiz indirimlerine başlayabileceğini savundu.

Faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesinin Türk lirası üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiren Commerzbank, bu gelişmelerin kur görünümünde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

DOLAR/TL İÇİN 53 TL TAHMİNİ

Commerzbank'ın yıl sonuna ilişkin tahmini ise dikkat çekti. Banka, dolar/TL kurunun aralık ayında 53 TL seviyesine yükselmesini bekliyor.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde dolar/TL'nin mevcut seviyelerinden yıl sonuna kadar yükseliş kaydetmesi beklenirken, Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısının da devam edeceği öngörülüyor.

Commerzbank'ın değerlendirmesinde enflasyon, enerji fiyatları, gıda maliyetleri, TCMB'nin faiz politikası ve Türkiye'nin dış dengesi kurun yılın geri kalanındaki seyrini belirleyecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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