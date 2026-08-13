Akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Motorinde litre başına 8,89 TL, benzinde ise 1,52 TL zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte motorin fiyatlarının yeniden 80 TL seviyesine yaklaşması öngörülüyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında motorinde ağustos ayı sonuna kadar ÖTV sıfırlanmıştı. Bu düzenlemeyle motorin fiyatları sabah saatlerinde yaklaşık 9 TL gerileyerek 70 TL seviyelerine düşmüştü.

Ancak yeni zamla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanacak.

MOTORİN 80 TL'YE YAKLAŞIYOR

Yarından itibaren geçerli olması beklenen zamların pompaya yansımasıyla motorin fiyatlarının illere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İl Motorin Benzin İstanbul 79,71 TL 71,44 TL Ankara 80,83 TL 72,41 TL İzmir 81,10 TL 72,69 TL Doğu illeri 82,56 TL 74,05 TL

Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul'da 79,71 TL'ye, Ankara'da 80,83 TL'ye, İzmir'de 81,10 TL'ye yükselecek. Doğu illerinde ise motorin fiyatının 82,56 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

BENZİN DE ZAMLANACAK

Motorinle birlikte benzinde de fiyat artışı bekleniyor. Benzinin litre fiyatına 1,52 TL zam yapılmasıyla İstanbul'da fiyatın 71,44 TL'ye, Ankara'da 72,41 TL'ye, İzmir'de ise 72,69 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Doğu illerinde benzinin litre fiyatının ise 74,05 TL seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak: NTV