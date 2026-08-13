Marketlerden mağazalara kadar alışverişlerde indirim, puan ve çeşitli avantajlar sağlayan sadakat kartlarıyla ilgili yeni bir karar alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında başka kişiler tarafından kullanılmasını önlemeye yönelik güvenlik ve doğrulama sistemlerinin kurulması için tanınan uyum süresini uzattı.

SON TARİH 28 ŞUBAT 2027

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre işletmelerin, sadakat kartlarına ilişkin gerekli güvenlik ve doğrulama mekanizmalarını oluşturabilmeleri için verilen süre 28 Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

KVKK daha önce aldığı ilke kararıyla, alışverişlerde kullanılan sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleyecek doğrulama mekanizmalarının oluşturulmasını istemişti.

Bu kapsamda veri sorumlularına gerekli sistemleri kurabilmeleri için 6 aylık uyum süresi tanınmıştı. Mevcut takvime göre bu sürenin 28 Ağustos 2026'da sona ermesi planlanıyordu.

İŞLETMELERE YAKLAŞIK 6 AY EK SÜRE

Sektörden gelen talepleri değerlendiren KVKK, işletmelerin yeni düzenlemeye uyum sağlayabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek süreyi 28 Şubat 2027'ye erteledi.

Karar oy birliğiyle alınırken, böylece gerekli sistemleri henüz tamamlamayan işletmelere yaklaşık 6 aylık ek süre tanınmış oldu.

KART SAHİBİNİN RIZASI ARANACAK

Yeni düzenlemenin temel amacı, sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında başka kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçmek.

Bu doğrultuda veri sorumlularının, kartların kullanımında gerekli doğrulama ve güvenlik mekanizmalarını hayata geçirmesi gerekecek. İşletmelerin söz konusu sistemleri 28 Şubat 2027'ye kadar yeni düzenlemeye uygun hale getirmesi bekleniyor.

Böylece sadakat kartlarında kişisel verilerin korunması ve kartların yetkisiz kullanımının önlenmesine yönelik yeni dönemin geçiş süreci için son tarih 28 Şubat 2027 olarak belirlenmiş oldu.

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