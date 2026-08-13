ABD Çalışma Bakanlığı, 8 Ağustos ile biten haftaya ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

BAŞVURULARDA 9 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

8 Ağustos'ta sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 209 bin seviyesine tırmandı. Piyasa analistlerinin ve ekonomistlerin genel beklentisi, başvuru sayısının bu dönemde 202 bin seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuru verisi ise daha önce açıklanan 199 bin seviyesinden 200 bine revize edildi.

GÖSTERGELER VE ORTALAMALAR NE SÖYLÜYOR?

Haftalık dalgalanmaları törpüleyerek daha istikrarlı bir eğilim sunan 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 199 bin seviyesinde sabit kaldı.

Diğer taraftan, halihazırda işsizlik maaşı almaya devam edenlerin sayısı olarak tanımlanan devam eden işsizlik başvuruları, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 22 bin kişi azalarak 1 milyon 777 bine geriledi.

İlk kez yapılan başvurulardaki sınırlı yükselişe rağmen, devam eden başvurulardaki düşüş ve 4 haftalık ortalamanın düşük seviyelerini koruması, ABD iş gücü piyasasındaki genel direncin sürdüğüne işaret ediyor.