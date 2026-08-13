Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) tarafından 13 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan "haber ve söylentilere ilişkin açıklama" duyurusunda, adli makamlarla yürütülen iş birliğine ve sürecin mevcut durumuna dair bilgilere yer verildi.

Göknur Gıda’nın KAP bildiriminde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında şirket nezdinde istenen tüm bilgi ve evrakların yetkili mercilere teslim edildiği belirtildi:

"Şirketimiz nezdinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13.08.2026 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında talep edilen bilgi ve belgeler ilgili mercilerle paylaşılmaktadır. İnceleme süreci devam etmekte olup, mevcut aşamada kamuya açıklanmasını gerektirecek nitelikte kesinleşmiş herhangi bir husus bulunmamaktadır."

"YENİ GELİŞMELER KAMUYU AYDINLATMA KURALLARINA GÖRE DUYURULACAK"

Açıklamanın devamında adli sürecin henüz inceleme aşamasında olduğu vurgulanırken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) mevzuatları doğrultusunda şeffaflık ilkesine bağlı kalınacağı ifade edildi:

"Konuya ilişkin kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

HİSSELER GÜNE TABAN FİYATTAN DEVAM EDİYOR

Soruşturma iddialarının basına yansımasıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören GOKNR payları, yoğun satış baskısıyla güne taban seviyeden başlamıştı.

Şirket hisseleri gün içinde yüzde 9,96 kayıpla 20,44 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor. Şirket kanadından yapılan bu açıklama sonrası gözler soruşturmanın ilerleyen aşamalarına çevrildi.

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