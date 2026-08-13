Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 7 Ağustos haftasına ilişkin merakla beklenen haftalık sektör bültenini yayımladı.

Ekonomi yönetiminin tasfiye sürecini kararlılıkla sürdürdüğü kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları bakiyesi, geçen hafta 106 milyon lira kan kaybederek 157 milyon liradan 51 milyon liraya geriledi.

MEVDUAT 31 TRİLYON LİRAYI AŞTI, KREDİ HACMİ TIRMANDI

Sektörün genel finansal büyüklüklerine bakıldığında hem mevduat hem de kredi tarafında yukarı yönlü hareket kaydedildi:

• Toplam Mevduat: Bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat, haftalık bazda 366 milyar 488 milyon lira artarak 31 trilyon 281 milyar 101 milyon liraya yükseldi.

• Kredi Hacmi: Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 47 milyar 537 milyon lira artış göstererek 27 trilyon 481 milyar 976 milyon liraya tırmandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ DÜŞERKEN TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

Kredi türleri ve kart kullanımları incelendiğinde vatandaşın bireysel borçlanmasında sınırlı bir geri çekilme yaşandığı görüldü:

• Tüketici Kredileri: 6 milyar 955 milyon lira azalışla 3 trilyon 423 milyar 271 milyon liraya geriledi.

o Konut Kredileri: 818 milyar 485 milyon TL

o İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 563 milyar 273 milyon TL

o Taşıt Kredileri: 41 milyar 513 milyon TL

• Bireysel Kredi Kartı Borçları: Yüzde 1,7 oranında düşerek 3 trilyon 363 milyar 852 milyon lira oldu. Bu tutarın 1,26 trilyon lirasını taksitli, 2,09 trilyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

• Taksitli Ticari Krediler: Şirketlerin yöneldiği taksitli ticari krediler ise 21 milyar 455 milyon lira artışla 4 trilyon 205 milyar 273 milyon liraya ulaştı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELİŞTE

Sektörün aktif kalitesi ve öz kaynak tarafında ise şu rakamlar kaydedildi:

• Takipteki Alacaklar: Önceki haftaya kıyasla 9 milyar 339 milyon lira artarak 827 milyar 871 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 621,9 milyar liralık kısmı için özel karşılık ayrıldı.

• Yasal Öz Kaynaklar: Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 542 milyon lira azalarak 5 trilyon 923 milyar 128 milyon lira seviyesine çekildi.