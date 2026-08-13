Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı vergilendirme dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi beyan sonuçları ile Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk ettirilen mükellefleri duyurdu.

Türkiye genelinde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından verilen beyannamelerde toplam 6 trilyon 971 milyar 232 milyon 11 bin 841 TL matrah beyan edildi.

Bu tutar üzerinden tahakkuk ettirilen Kurumlar Vergisi ise 1 trilyon 614 milyar 791 milyon 537 bin 584 TL oldu.

Mükellef kurum başına ortalama 5 milyon 737 bin 526 TL matrah beyan edilirken, mükellef başına ortalama tahakkuk eden vergi 1 milyon 329 bin 20 TL olarak hesaplandı.

VERGİ REKORTMENİ ZİRAAT BANKASI OLDU

2025 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinin ilk sırasında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. yer aldı.

Ziraat Bankası'na tahakkuk eden vergi tutarı 70 milyar 394 milyon 682 bin 568 TL olarak kayıtlara geçti.

Listenin ikinci sırasında bulunan mükellef isminin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon 18 bin 997 TL ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. yer aldı.

Dördüncü sıradaki Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye ise 20 milyar 77 milyon 580 bin 965 TL vergi tahakkuk ettirildi. Listenin beşinci sırasındaki mükellef de isminin açıklanmasını istemedi.

İLK 20'YE BANKALAR DAMGA VURDU

Listenin altıncı sırasında 10 milyar 188 milyon 986 bin 238 TL ile QNB Bank bulunurken, yedinci sırayı 10 milyar 178 milyon 312 bin 762 TL ile LC Waikiki aldı.

Emin Evim Tasarruf Finansmanı 10 milyar 75 milyon 256 bin 902 TL ile sekizinci, Citibank 7 milyar 683 milyon 320 bin 194 TL ile dokuzuncu, Allianz Sigorta ise 7 milyar 605 milyon 688 bin 531 TL ile onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de ayrıca Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Sigorta, Turkcell, Unilever, BİM, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Fuzul Tasarruf Finansman, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Eti Maden ve Tera Yatırım yer aldı.

BİM, TURKCELL VE LC WAİKİKİ DE LİSTEDE

Bankacılık ve finans sektörünün ağırlık kazandığı listede farklı sektörlerden büyük şirketler de öne çıktı.

LC Waikiki 7'nci, Turkcell 13'üncü, Unilever 14'üncü, BİM ise 15'inci sırada yer aldı.

Turkcell'e 7 milyar 468 milyon 531 bin 223 TL, Unilever'e 7 milyar 189 milyon 414 bin 327 TL, BİM'e ise 7 milyar 65 milyon 117 bin 902 TL Kurumlar Vergisi tahakkuk ettirildi.

İLK 100'ÜN 80'İ İSTANBUL'DAN

Vergi rekortmenlerinin illere göre dağılımında İstanbul açık ara öne çıktı. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin 80'i İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul'u 14 mükellefle Ankara takip ederken İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu'dan birer mükellef ilk 100'e girdi.

İstanbul'daki 437 bin 754 mükellef, Türkiye genelindeki kurumlar vergisi mükelleflerinin yüzde 36,03'ünü oluşturdu. Kentte tahakkuk eden 977 milyar 860 milyon TL'lik vergi, Türkiye genelindeki toplamın yüzde 60,51'ine karşılık geldi.

Ankara'da 221 milyar 750 milyon TL, İzmir'de ise 64 milyar 278 milyon TL vergi tahakkuk ettirildi.

Böylece üç büyük il arasında İstanbul, hem mükellef sayısı hem beyan edilen matrah hem de tahakkuk eden Kurumlar Vergisi açısından açık ara ilk sırada yer aldı.