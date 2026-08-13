Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2026 yılının ilk yarısında 12,55 milyar TL net zarar açıkladı. Finansal sonuçların ardından aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncellerken, 151 TL'lik son işlem fiyatına göre en yüksek hedef fiyat yüzde 111,72 getiri potansiyeline işaret etti.

İKİNCİ ÇEYREK ZARARI BEKLENTİNİN HAFİF ALTINDA KALDI

Pegasus, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4,79 milyar TL net zarar açıkladı.

Matriks Haber anketinde ikinci çeyrek için 4,89 milyar TL net zarar medyan beklentisi bulunuyordu. Böylece şirketin açıkladığı zarar piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşti.

Finansal sonuçların ardından aracı kurumların PGSUS için hedef fiyat ve tavsiyeleri de yatırımcıların gündemine girdi.

PGSUS İÇİN YÜZDE 111,72'YE VARAN GETİRİ POTANSİYELİ

PGSUS paylarının 151 TL'lik son işlem fiyatı dikkate alındığında, açıklanan hedef fiyatlar 190 TL ile 319,70 TL arasında değişiyor.

En düşük hedef fiyat olan 190 TL, mevcut fiyata göre yüzde 25,83 getiri potansiyeline işaret ediyor.

En yüksek hedef fiyat olan 319,70 TL'de ise potansiyel getiri yüzde 111,72'ye ulaşıyor.

PGSUS HEDEF FİYATLAR 2026

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Marbaş Menkul 319,70 TL 364,70 TL AL Şeker Yatırım 271,90 TL 271,90 TL AL Gedik Yatırım 245 TL - Endeks Üstü Getiri Alnus Yatırım 235 TL 275,58 TL AL Vakıf Yatırım 220 TL 283 TL AL Ak Yatırım 215 TL 215 TL NÖTR İnfo Yatırım 195 TL 218,50 TL Endekse Paralel Getiri İş Yatırım 190 TL 235 TL TUT

5 KURUM HEDEF FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Bilanço sonrasında Vakıf Yatırım, Marbaş Menkul, İnfo Yatırım, İş Yatırım ve Alnus Yatırım PGSUS için hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.

Vakıf Yatırım hedef fiyatını 283 TL'den 220 TL'ye, Marbaş Menkul 364,70 TL'den 319,70 TL'ye, İnfo Yatırım 218,50 TL'den 195 TL'ye, İş Yatırım 235 TL'den 190 TL'ye ve Alnus Yatırım 275,58 TL'den 235 TL'ye indirdi.

Şeker Yatırım 271,90 TL, Ak Yatırım ise 215 TL olan hedef fiyatını korudu. Gedik Yatırım da Pegasus için 245 TL hedef fiyat ve "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi açıkladı.

Böylece bilanço sonrasında açıklanan hedef fiyatlar içerisinde 319,70 TL ile Marbaş Menkul en yüksek, 190 TL ile İş Yatırım en düşük tahmini veren kurum oldu.

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