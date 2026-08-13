Borsa İstanbul’da işlemler devam ederken, İş Yatırım'ın TSİ 15.00 itibarıyla en fazla net alım ve satış gerçekleştirdiği hisseler belli oldu.
Kurumun toplam net işlem hacmi 1,63 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurumun SASA'daki net alımı 16 milyon 607 bin 978 lot olurken, alım tarafındaki payı %9,33 olarak gerçekleşti.
SASA'yı 13 milyon 210 bin 382 lot net alımla TSPOR, 13 milyon 55 bin 759 lot ile IHLAS takip etti. GSRAY 11 milyon 956 bin 545 lot, EYILWV ise 5 milyon 200 bin lot net alımla listenin devamında yer aldı.
|Hisse
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|SASA
|16.607.978
|%9,33
|2,472
|TSPOR
|13.210.382
|%7,42
|1,023
|IHLAS
|13.055.759
|%7,34
|1,08
|GSRAY
|11.956.545
|%6,72
|1,011
|EYILWV
|5.200.000
|%2,92
|0,03
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Maliyet
|ICINWV
|-13.069.029
|%5,90
|0,027
|DAPGM
|-10.405.632
|%4,70
|8,662
|MRIHTV
|-6.742.500
|%3,04
|0,02
|GAIKCV
|-6.271.204
|%2,83
|0,212
|TVIESV
|-6.000.000
|%2,71
|0,02
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.