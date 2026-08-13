Kurumun toplam net işlem hacmi 1,63 milyar TL satış tarafında gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım tarafında ilk sırada SASA yer aldı. Kurumun SASA'daki net alımı 16 milyon 607 bin 978 lot olurken, alım tarafındaki payı %9,33 olarak gerçekleşti.

SASA'yı 13 milyon 210 bin 382 lot net alımla TSPOR, 13 milyon 55 bin 759 lot ile IHLAS takip etti. GSRAY 11 milyon 956 bin 545 lot, EYILWV ise 5 milyon 200 bin lot net alımla listenin devamında yer aldı.

Hisse Net alım (lot) Pay (%) Maliyet SASA 16.607.978 %9,33 2,472 TSPOR 13.210.382 %7,42 1,023 IHLAS 13.055.759 %7,34 1,08 GSRAY 11.956.545 %6,72 1,011 EYILWV 5.200.000 %2,92 0,03

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net satış (lot) Pay (%) Maliyet ICINWV -13.069.029 %5,90 0,027 DAPGM -10.405.632 %4,70 8,662 MRIHTV -6.742.500 %3,04 0,02 GAIKCV -6.271.204 %2,83 0,212 TVIESV -6.000.000 %2,71 0,02

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