Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 dönemine ilişkin merakla beklenen ödemeler dengesi istatistiklerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.

Bu gelişmeyle birlikte yıllıklandırılmış cari açık 38,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Enerji ve altın kalemi dışarıda bırakıldığında ise Türkiye ekonomisinin çekirdek dengede güçlü bir performans sergilediği görüldü.

Altın ve enerji hariç cari denge, haziran ayında 1 milyar 462 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 8,5 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı haziran ayında 8 milyar 533 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yıllıklandırılmış bazda dış ticaret açığı 76,5 milyar dolara ulaşırken, cari açığın derinleşmesini engelleyen ana unsur turizm ve taşımacılık gelirleri oldu.

• Hizmet Dengesi: Haziran ayında net 6 milyar 851 milyon dolar giriş sağlandı.

o Seyahat (Turizm) Gelirleri: 4 milyar 857 milyon dolar

o Taşımacılık Gelirleri: 2 milyar 597 milyon dolar

• Yıllıklandırılmış hizmet gelirleri fazlası ise 63,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

YABANCI YATIRIMCIDAN HİSSE VE TAHVİLE DEV İLGİ

Haziran ayında portföy yatırımları kanalıyla Türkiye'ye 2 milyar 537 milyon dolarlık net sıcak para girişi yaşandı.

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi özellikle hisse senedi ve devlet tahvillerinde yoğunlaştı:

• Hisse Senedi ve Fonlar: 2 milyar 920 milyon dolar net alım

• DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri): 1 milyar 185 milyon dolar net alım

• Tahvil İhraçları: Yabancılar banka ihraçlarında 462 milyon dolar, özel sektör ihraçlarında 375 milyon dolar net alım yaparken; kamu ihraçlarında 896 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

BANKALARDAN 3,5 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KULLANIMI

Sermaye hareketleri ve finansman tarafında dikkat çeken diğer öne çıkan başlıklar ise şöyle sıralandı:

• Kredi Girişleri: Bankalar yurt dışından 3 milyar 495 milyon dolar, reel sektör ise 1 milyar 800 milyon dolar net kredi sağladı.

• Doğrudan Yatırımlar: Yurt dışından Türkiye'ye 210 milyon dolar gelirken, yerleşiklerin yurt dışı yatırımlarının 1,1 milyar dolara ulaşmasıyla bu kalemde 899 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

• Gayrimenkul: Yabancılar Türkiye'de 297 milyon dolarlık net taşınmaz alırken, Türk vatandaşları yurt dışında 248 milyon dolarlık gayrimenkul edindi.

• Resmi Rezervler: TCMB'nin resmi rezervleri haziran ayında 1 milyar 39 milyon dolar artış gösterdi.