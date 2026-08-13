Şirketin yatırımcıları, ekim ayında gerçekleşmesi beklenen halka arzda 2 trilyon dolar veya daha yüksek bir değerlemeye ulaşılabileceğini öngörüyor.

Bu seviyedeki bir değerlemenin gerçekleşmesi halinde Anthropic'in halka arzı, SpaceX'i geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı olabilir.

ANTHROPİC İÇİN DEV DEĞERLEME BEKLENTİSİ

Beş yıl önce kurulan Anthropic'in halka arzda mevcut değerlemesini iki kattan fazla artırabileceği değerlendiriliyor. 2 trilyon dolarlık değerleme, şirketin erken dönem yatırımcıları açısından da milyarlarca dolarlık kazanç anlamına gelebilir.

Yatırımcılar, beklentilerini özellikle Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka modellerine yönelik artan talebe dayandırıyor. Şirketin Claude adlı yapay zeka modeline yönelik kullanımın ve kurumsal talebin hızla büyümesi, değerleme beklentilerini destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

GELİR BEKLENTİSİ 120 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Yatırımcıların Anthropic için dikkat çeken bir diğer beklentisi ise şirketin gelirlerinde yaşanması beklenen artış.

Claude'un geliştiricisi Anthropic'in 2026 sonuna kadar yıllıklandırılmış gelirinin 100 milyar ila 120 milyar dolar aralığına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Şirketin gelirlerindeki hızlı büyümenin devam etmesi ve yapay zeka sektörüne yönelik yatırım iştahının korunması halinde, Anthropic'in sonbaharda gerçekleştirmesi beklenen halka arzı teknoloji piyasalarının en önemli işlemlerinden biri olabilir.

Kaynak: Ekonomim