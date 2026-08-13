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Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2026 yılının ikinci çeyreğinde 12,55 milyar TL net zarar açıklamasının ardından güne satış baskısıyla başladı. Satış yapan kurumlar arasında BofA öne çıktı.

Şirketin 2025 yılının aynı döneminde 2,50 milyar TL net kâr açıklamış olması, bilanço sonrası hissedeki hareketliliği artırdı.

PGSUS hisseleri önceki günü 151 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne 150 TL seviyesinden başladı. Hisse, TSİ 11.00 itibarıyla yüzde 0,53 düşüşle 151 TL seviyesinde işlem gördü.

Pegasus hisselerinde haftalık kayıp %3,58, aylık kayıp %11,34, yıllık kayıp ise %43,69 seviyesinde bulunuyor.

PEGASUS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TSİ 11.00 itibarıyla PGSUS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurum AK Yatırım oldu. AK Yatırım'ın net alımı 213.622 lot olarak gerçekleşti.

Aracı kurum Net lot Pay
AK Yatırım 213.622 %31,79
Deniz Yatırım 126.649 %18,85
İş Yatırım 49.945 %7,43
Anadolu Yatırım 45.109 %6,71
Osmanlı Yatırım 43.389 %6,46

PGSUS bilanço sonrası düşüşte: BofA satışa geçti, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay
Bank of America -230.604 %34,31
Vakıf Yatırım -68.020 %10,12
Tacirler Yatırım -61.826 %9,20
Ziraat Yatırım -61.805 %9,20
Midas -61.325 %9,12

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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