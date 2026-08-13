Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2026 yılının ikinci çeyreğinde 12,55 milyar TL net zarar açıklamasının ardından güne satış baskısıyla başladı. Satış yapan kurumlar arasında BofA öne çıktı.
Şirketin 2025 yılının aynı döneminde 2,50 milyar TL net kâr açıklamış olması, bilanço sonrası hissedeki hareketliliği artırdı.
PGSUS hisseleri önceki günü 151 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne 150 TL seviyesinden başladı. Hisse, TSİ 11.00 itibarıyla yüzde 0,53 düşüşle 151 TL seviyesinde işlem gördü.
Pegasus hisselerinde haftalık kayıp %3,58, aylık kayıp %11,34, yıllık kayıp ise %43,69 seviyesinde bulunuyor.
PEGASUS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
TSİ 11.00 itibarıyla PGSUS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurum AK Yatırım oldu. AK Yatırım'ın net alımı 213.622 lot olarak gerçekleşti.
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|AK Yatırım
|213.622
|%31,79
|Deniz Yatırım
|126.649
|%18,85
|İş Yatırım
|49.945
|%7,43
|Anadolu Yatırım
|45.109
|%6,71
|Osmanlı Yatırım
|43.389
|%6,46
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
|Aracı kurum
|Net lot
|Pay
|Bank of America
|-230.604
|%34,31
|Vakıf Yatırım
|-68.020
|%10,12
|Tacirler Yatırım
|-61.826
|%9,20
|Ziraat Yatırım
|-61.805
|%9,20
|Midas
|-61.325
|%9,12
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