Şirketin 2025 yılının aynı döneminde 2,50 milyar TL net kâr açıklamış olması, bilanço sonrası hissedeki hareketliliği artırdı.

PGSUS hisseleri önceki günü 151 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne 150 TL seviyesinden başladı. Hisse, TSİ 11.00 itibarıyla yüzde 0,53 düşüşle 151 TL seviyesinde işlem gördü.

Pegasus hisselerinde haftalık kayıp %3,58, aylık kayıp %11,34, yıllık kayıp ise %43,69 seviyesinde bulunuyor.

PEGASUS'TA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TSİ 11.00 itibarıyla PGSUS hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurum AK Yatırım oldu. AK Yatırım'ın net alımı 213.622 lot olarak gerçekleşti.

Aracı kurum Net lot Pay AK Yatırım 213.622 %31,79 Deniz Yatırım 126.649 %18,85 İş Yatırım 49.945 %7,43 Anadolu Yatırım 45.109 %6,71 Osmanlı Yatırım 43.389 %6,46

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Pay Bank of America -230.604 %34,31 Vakıf Yatırım -68.020 %10,12 Tacirler Yatırım -61.826 %9,20 Ziraat Yatırım -61.805 %9,20 Midas -61.325 %9,12

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