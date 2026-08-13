Borsa İstanbul’da 13 Ağustos 2026 Perşembe günü pozitif seyir devam ediyor. BIST 100 endeksi TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 14.121 puandan işlem görüyor.

Endeksteki sınırlı yükselişe karşın bazı hisselerde yüzde 10'a yaklaşan hareketler dikkat çekiyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

TSİ 12.00 itibarıyla Borsa İstanbul’da en fazla yükselen hisselerin başında AYDEM geldi. Hisse yüzde 10,00 yükselişle 25,74 TL seviyesine çıktı.

AYDEM'i yüzde 9,98 yükselen PRZMA ve ISVEA takip etti. KORDS yüzde 9,95, KARCL ise yüzde 9,94 yükseldi.

Hisse Son fiyat Günlük değişim AYDEM 25,74 TL %10,00 PRZMA 69,95 TL %9,98 ISVEA 48,94 TL %9,98 KORDS 83,45 TL %9,95 KARCL 74,10 TL %9,94

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Günün negatif tarafında ise HEDEF ilk sırada yer aldı. HEDEF hisseleri yüzde 10,00 düşüşle 175,50 TL'ye geriledi.

GUNDG yüzde 9,99, BARMA yüzde 9,97 ve GOKNR yüzde 9,96 değer kaybetti. LIDER ise yüzde 8,52 düşüşle listenin devamında yer aldı.

Hisse Son fiyat Günlük değişim HEDEF 175,50 TL -%10,00 GUNDG 1.685,00 TL -%9,99 BARMA 9,75 TL -%9,97 GOKNR 20,44 TL -%9,96 LIDER 48,94 TL -%8,52

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